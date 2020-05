Štát by mal spustiť smart karanténu v piatok, bude dobrovoľná

Grafické znázornenie fungovania inteligentnej karantény. Foto: ÚV SR

Bratislava 19. mája (TASR) - Inteligentnú (smart) karanténu by mohol štát spustiť v piatok 22. mája. Závisí to od toho, ako dopadne testovacia fáza. Všetko však nasvedčuje tomu, že v piatok smart karanténu spustia. Potvrdili to Ján Bučkuliak z permanentného krízového štábu a premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii.Smart karanténa bude dobrovoľná, štátnu karanténu jej zavedením nerušia.poznamenal Bučkuliak s tým, že občan na jej absolvovanie bude musieť splniť viacero podmienok. Tie ešte zverejnia. Občan bez smartfónu nebude môcť absolvovať domácu izoláciu, keďže nebude môcť používať aplikáciu.Smart karanténa má fungovať tak, že občan, ktorý sa chce vrátiť zo zahraničia na Slovensko, vyplní formulár na ekarantena.korona.gov.sk. Stiahne si aplikáciu, aktivuje ju. Na hraniciach skontrolujú registráciu, biometriu tváre, občan podpíše čestné vyhlásenie a poučenie. Domov, respektíve na miesto domácej izolácie, sa presunie individuálne. Aplikácia ho bude v náhodných intervaloch a počtoch vyzývať, aby sa preukázal.Podozrenie na porušenie karantény má aplikácia hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ten má občana požiadať o vysvetlenie.doplnil Bučkuliak.Premiér Igor Matovič naďalej trvá na ochrane hraníc. O ich otvorení rozhodne podľa neho konzílium odborníkov, nie ministerstvá.doplnil. Nepovedal, či hranice Slovensko otvorí od 15. júna. Závisieť to bude od epidemiologickej situácie na Slovensku a v okolitých krajinách.