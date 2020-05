J. Dunaja odsúdili za prípravu vraždy na 11 rokov

Bratislava 13. mája (TASR) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR odsúdil v stredu Jaroslava Dunaja za prípravu vraždy svojho spoločníka na 11 rokov odňatia slobody. NS SR zamietol jeho odvolanie ako nedôvodné a potvrdil tak minuloročný verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.



Senát NS SR odvolanie obžalovaného zamietol ako nedôvodné a v plnej miere sa stotožnil s rozhodnutím ŠTS, ktoré považuje za zákonné a správne. Prvostupňový súd mu uložil trest, podľa vyjadrenia predsedníčky trojčlenného senátu NS SR, v súlade so zákonom a je primeraný. Vylúčenie páchateľov na dve konania je zákonné a v súlade s európskou judikatúrou. Trest si Dunaj odpyká v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Verdikt je právoplatný a nie je možné voči nemu sa odvolať.



Obžalovaný Jaroslav Dunaj vinu stále popieral. Argumentoval, že načo by si chcel zaobstarať na vraždu nelegálnu zbraň, keď mal zbraň v legálnej držbe. Predsedníčka senátu takýto argument vylúčila.



Dunaj sa odvolacieho konania nezúčastnil, požiadal o konanie v neprítomnosti a dal na to súhlas svojej obhajkyni. Prostredníctvom nej podal aj námietku zaujatosti voči celému senátu. Dunaj mal pochybnosti o tom, že NS SR správne a nestranne rozhodne, keďže už vo februári právoplatne rozhodol o spoluobžalovanom bratrancovi Michalovi Dunajovi.



Michala Dunaja uznal zase NS SR koncom februára za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a odsúdil ho na súhrnný trest vo výške 12 rokov odňatia slobody. Michal Dunaj bol spoluobžalovaný s Jaroslavom Dunajom z prípravy vraždy Milana Mláku. Trest si odpykáva v ústave s maximálnym stupňom stráženia.



ŠTS odsúdil dvojicu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu v novembri 2019. Súd uložil obžalovanému Jaroslavovi úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov. Michalovi uložil ŠTS súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 12 rokov. Voči verdiktu sa odvolali obaja bratranci.



Jaroslav, ktorý bol IT špecialistom, podľa polície pripravoval vraždu spoločníka vo firme. Motívom mali byť finančné nezhody v ich spoločnom podnikaní. Popradčan požiadal vtedy Dunaja z Ružomberka, aby mu zohnal zbraň. Mal záujem o dlhú automatickú zbraň so zásobníkmi a nábojmi. Michal Dunaj mu za 1000 eur zohnal samopal vzor 58 s odstráneným výrobným číslom.