Krúpa zvoláva mimoriadny výbor k dianiu v polícii a inšpekcii

Bratislava 13. septembra (TASR) – Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) zvoláva mimoriadne zasadnutie výboru k dianiu v polícii. Pozvať chce riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Scholtza. Termín zasadnutia výboru oznámi čoskoro, informoval v pondelok na sociálnej sieti.







„Vzhľadom na posledné zatýkania, na situáciu spojenú so spochybňovaním vyšetrovaní či so zverejňovaním spisov z polície a prokuratúry, som sa rozhodol, že je najvyšší čas zvolať mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného výboru. Je potrebné objasniť situáciu v Policajnom zbore, najmä vo svetle vzájomných obviňovaní, zatýkaní a pokusov o zastrašovanie vyšetrovateľov," zdôvodnil Krúpa.



Oznámenie o zvolaní výboru prišlo po pondelkovej informácií, že ÚIS mal zadržať niekoľko vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z kauzy Očistec. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to vníma ako účelovú akciu. Neprekvapuje ho, že prípad dozoruje bratislavská krajská prokuratúra, „ktorá účelovo obvinila aj policajného prezidenta" Petra Kovaříka. Dodal, že každým dňom rastie jeho presvedčenie o špinavých hrách v pozadí. ÚIS vyšetruje údajné manipulovanie svedeckých výpovedí.