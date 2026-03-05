< sekcia Slovensko
K poškodeniu ropovodu Družba podľa SIS nedošlo
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) tvrdí, že 27. januára nedošlo k poškodeniu ropovodu Družba, ktoré by zabránilo preprave ropy na územie Slovenska a do Maďarska. Spravodajské zistenia sú podľa nej podložené satelitnými snímkami z miesta udalosti. TASR o tom informovala hovorkyňa SIS Natália Holubová.
