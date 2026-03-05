Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Slovensko

K poškodeniu ropovodu Družba podľa SIS nedošlo

.
Na snímke vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) tvrdí, že 27. januára nedošlo k poškodeniu ropovodu Družba, ktoré by zabránilo preprave ropy na územie Slovenska a do Maďarska. Spravodajské zistenia sú podľa nej podložené satelitnými snímkami z miesta udalosti. TASR o tom informovala hovorkyňa SIS Natália Holubová.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme