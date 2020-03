Andrej Kiska sa vzdáva mandátu zo zdravotných dôvodov

Bratislava 17. marca (TASR) – Exprezident Andrej Kiska sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady SR zo zdravotných dôvodov. Predsedom strany Za ľudí zostáva. Oznámil to na sociálnej sieti.



"Vzhľadom na môj zdravotný stav sa vzdávam mandátu poslanca Národnej rady SR. Roky politického zápasu o lepšie a spravodlivejšie Slovensko sa podpísali aj na mojom zdraví, preto potrebujem nejaký čas na regeneráciu," uviedol.



Kiska je presvedčený, že v týchto dňoch potrebuje Slovensko v politike ľudí, ktorí sú zdravotne 100-percentne pripravení. "Aby nám pomohli zvládnuť krízu, ktorú priniesol nový koronavírus," vysvetlil.



Exprezident je rád, že parlamentné voľby priniesli novú vládu a že Slovensko dostane možnosť naplno sa porátať s korupciou a praktikami "našich ľudí". Všetkým poslancom praje "veľa múdrosti, zdravia a odhodlania meniť Slovensko na slušnejšiu a spravodlivejšiu krajinu".



Do parlamentu by mal namiesto Kisku nastúpiť náhradník Tomáš Lehotský.