VIDEO: Koaliční poslanci podpisujú koaličnú dohodu

Bratislava 2. apríla (TASR) – Koaliční poslanci dnes na Bratislavskom hrade pristúpili k podpisu koaličnej dohody. Pridajú sa tak k podpisom lídrov koaličných strán a hnutí OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Na tlačovom brífingu o tom informovali predstavitelia koalície. Líder OĽaNO a premiér Igor Matovič deklaroval podpis všetkých svojich poslancov. Minister hospodárstva a šéf SaS dodal, že koaličnú dohodu podpíše všetkých 95 koaličných poslancov.







Matovič: Od poslancov sa bude očakávať podpora zákonov v zmysle dohôd



Po podpise koaličnej dohody a odhlasovaní programového vyhlásenia vlády (PVV) sa očakáva, že poslanci budú hlasovať za zákony, ktoré sú súčasťou koaličných dohôd. Naďalej budú mať zelenú kartu pri hlasovaní o veciach, na ktorých nie je spoločná dohoda v koalícii.



Na dnešnom brífingu počas podpisovania dohody poslancami na Bratislavskom hrade to povedal premiér Igor Matovič. Minister hospodárstva Richard Sulík dodal, že ju podpíšu všetci 95 koaliční poslanci. Podľa slov predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára zverejnia partneri znenie dohody v pondelok.



"Keď poslanci raz podpíšu koaličnú zmluvu alebo spoločne zahlasujú za PVV, ktoré bude v súlade s koaličnou zmluvou, tak už pri akomkoľvek zákone, ktorý príde a ktorý bude napĺňať ducha a literu PVV, sa očakáva, že ho poslanci, samozrejme, schvália a budú hlasovať za," uviedol premiér.



Skonštatoval, že poslanci mali čas oboznámiť sa s celým textom koaličnej dohody, aby sa vedeli slobodne rozhodnúť o jej podpise. Deklaroval, že za OĽaNO podpíše dohodu všetkých 53 poslancov. "Verím, že je to základ a záväzok do budúcna, že naplníme naše sľuby," skonštatoval.



Dodal, že partneri pracujú aj na tvorbe PVV. Jednotlivé ministerstvá by mali pripraviť svoju časť. "Všetko stihneme, proces beží," priblížil.



"Všetkých 95 poslancov podpíše koaličnú zmluvu. Toto robíme preto, lebo chceme, aby aj oni boli skutočnou súčasťou koalície, a najmä preto, lebo chceme, aby bola koalícia stabilná," priblížil Sulík s tým, že to bude potrebné aj vzhľadom na krízu pre ochorenie COVID-19. Zdôraznil, že koalícia bude musieť prijať mnoho opatrení, a to nielen na obdobie mimoriadnej situácie.



S Kollárom označili podpis dohody poslancami za historický moment. Šéf parlamentu doplnil, že poslanci vyšlú podpisom dohody signál o spájaní sa. Poznamenal, že po jej podpísaní si partneri ešte raz zmluvu prejdú a v pondelok ju poskytnú médiám a verejnosti.



Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová doplnila, že poslanci z ich strany vstúpili do koalície s veľkými očakávaniami. Podľa jej slov chcú byť konštruktívnym a racionálnym partnerom, ktorý bude ponúkať riešenia bez populistických skratiek.