Krajský súd v Bratislave starostu Rudolfa K. do väzby nezobral

Bratislava 9. októbra (TASR) - Starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. nebudú väzobne stíhať. Rozhodol o tom v piatok Krajský súd (KS) v Bratislave, ktorý tak zamietol sťažnosť prokurátora voči rozhodnutiu Okresného súdu (OS) Bratislava III z nedele (4. 10.).



Rozhodnutie KS na piatkovom verejnom zasadnutí je právoplatné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Podľa trojčlenného senátu KS nejde o zločin. Obvinenému sa nekladie za vinu korupčné správanie. Odvolací súd sa takmer v celom rozsahu stotožnil s rozhodnutím OS Bratislava III.



Podľa KS nikde nie je v rámci stavebného konania uvedené, že ak starosta nepovolí stavbu, tak koná protizákonne. Účastník konania má právo odvolania sa, čo starosta pripustil a konal. KS nevidí pohnútku zneužívania právomoci verejného činiteľa zo strany Rudolfa K. Developer neprišiel o svoj pozemok, môže stavať, s nečinnosťou počíta stavebný poriadok a prichádzajú na rad mimotrestné opatrenia.



Nečinnosť a zamietavé rozhodnutie starostu neznamenalo, že developer nemohol na svojom pozemku stavať inú stavbu a nie takého rozsahu, ako mu bola zamietnutá. Zo spisu nevyplýva, že by poškodený spôsobil takú škodu, že by išlo o trestný čin, zdôvodnil okrem iného predseda senátu KS v Bratislave. Presvedčivá nie je ani majetková škoda, ktorú mali utrpieť developeri.



"Cítim sa nevinný. Mám zato, že všetky zamietnutia stavieb mnou podpísané mali svoj dôvod a zákonitosť. Pri tej najväčšej stavbe som sa omeškal 11 dní," zdôraznil Rudolf K. Vyslovil pritom "úľavu, že nepoputuje do cely Justičného paláca".



Obvinenie starostu sa má podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov. V prvom prípade ide podľa neho o polyfunkčný komplex medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou, ďalšie dva projekty sa majú týkať Jaskovho radu a Vlárskej ulice. Podľa miestneho úradu nie sú v súlade s územným plánom hlavného mesta. Tettinger zároveň skonštatoval, že na novomestskom miestnom úrade si nie sú vedomí žiadneho porušenia legislatívy, ktorého by sa mohol starosta dopustiť.



Bratislavská krajská kriminálna polícia vo štvrtok 1. októbra zasahovala v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajný vyšetrovateľ následne obvinil zadržaného starostu z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozil trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.



Následne OS Bratislava III nevyhovel návrhu prokurátora a obvineného do väzby nezobral. Hlavným dôvodom rozhodnutia o nevzatí do väzby bolo nesplnenie materiálnej stránky dôvodov väzby. Prokurátor 2. októbra navrhoval väzbu kolóznu a pokračovanie v trestnej činnosti.