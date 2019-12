M. Černák uzavrel s prokurátorom dohodu v prípade 16 vrážd

Martin 17. decembra (TASR) - Bývalý bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák uzatvoril v utorok na Okresnej prokuratúre (OP) v Martine dohodu o vine a treste, ktorá sa týka 16 vrážd. Po uzatvorení dohody o tom informoval prokurátor martinskej OP Martin Kováč.



Doplnil, že v platnosti zostáva doživotný trest odňatia slobody s nárokom na podmienečné prepustenie. "Stíhaný bol za 14 skutkov kvalifikovaných ako trestné činy vraždy a dva skutky kvalifikované ako trestné činy všeobecného ohrozenia, lebo vraždy vykonali nástražným výbušným systémom," uviedol Kováč.



"Obvinený prijal v rámci dohody prokurátorom navrhnutý trest, v tomto prípade išlo o upustenie od uloženia súhrnného trestu. Taktiež prijal aj prokurátorom navrhnuté ochranné opatrenie, a to zhabanie veci - piatich strelných zbraní. Zároveň s poškodenými uzatvoril dohodu o náhrade škody," dodal prokurátor OP.



V tejto súvislosti prinášame chronológiu jeho kauzy.



17. decembra 1997 - Polícia vyhlásila celoštátne pátranie po vtedy 31-ročnom Mikulášovi Černákovi, 29-ročnom Milošovi K. a 29-ročnom Jánovi K. ktorí boli podozriví zo závažnej trestnej činnosti.



19. decembra 1997 - Bývalý vodič autobusu, podnikateľ a chovateľ tigrov Mikuláš Černák, označovaný médiami za bosa podsvetia, sa vydal do rúk polície. Tá ho obvinila z vydierania stredoslovenských podnikateľov a neskôr aj z vraždy Poliaka Grzegorza Szymaneka. Okresný súd v Trenčíne vzal Mikuláša Černáka do väzby.



28. januára 2000 - Krajský súd v Banskej Bystrici Mikuláša Černáka odsúdil za vydieranie, branie rukojemníka a vraždu na 15 rokov väzenia. Odsúdený sa odvolal.



7. februára 2001 - Najvyšší súd SR potvrdil Mikulášovi Černákovi iba trest za vydieranie v dĺžke osem a pol roka. Obžalobu z vraždy Szymaneka zamietol pre nedostatok dôkazov.



8. februára 2001 - Zvýšenú policajnú ochranu začali využívať vybraní ústavní činitelia po rozsudku Najvyššieho súdu SR v procese s Mikulášom Černákom a spol. Potvrdil to minister vnútra SR Ladislav Pittner.



29. novembra 2002 - Krajský súd v Trenčíne podmienečne prepustil Mikuláša Černáka za dobré správanie. Mikuláš Černák o niekoľko hodín opustil väznicu.



30. decembra 2002 - Vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda obvinil Mikuláša Černáka z výtržníctva na lyžiarskom svahu na Štrbskom plese. Polícia Mikuláša Černáka obvinila, prokuratúra podnet odmietla.



19. marca 2003 - Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne o podmienečnom prepustení Mikuláša Černáka z väzenia. Mikuláš Černák medzitým ušiel do Českej republiky, tam ho polícia chytila a v auguste 2003 ho vrátili české orgány na Slovensko.



4. apríla 2005 - Polícia obvinila Černáka zo zosnovania vraždy člena konkurenčného gangu Petra Klešča v roku 1997.



28. októbra 2005 - Vyšetrovatelia obvinili Mikuláša Černáka z vraždy Imricha Oláha, podozrivého z vraždy Róberta Remiáša. Remiáš mal byť spojkou svedka v prípade únosu syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča.



22. decembra 2005 - Mikuláša Černáka obvinili z vraždy dvoch údajných členov dunajskostredského podsvetia Emila Potáscha a Milana Siposa v roku 1997.



17. februára 2006 - Mikuláša Černáka obvinili z vraždy podnikateľa Mariána Karcela, ktorý svedčil proti Černákovi a tvrdil, že ho Černák donútil pod cenu predať svoj penzión. Karcela zavraždili v roku 2000.



5. apríla 2006 - Polícia obvinila Mikuláša Černáka z vraždy údajného člena podsvetia Pavla Lenharta, ktorého zabili v roku 1997.



20. októbra 2006 - Okresný súd v Prešove zbavil Mikuláša Černáka obžaloby v prípade vraždy Klešča.



21. decembra 2006 - Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol, že Mikuláš Černáka má byť prepustený z väzby, v ktorej bol pre podozrenie z vraždy Oláha a Karcela. Na tento prípad sa podľa súdu vzťahovala takzvaná zásada špeciality, podľa ktorej slovenské orgány môžu stíhať obvineného za ten skutok, pre ktorý ho vydali z ČR do SR.



23. decembra 2006 - Generálna prokuratúra požiadala české súdy o rozšírenie súhlasu na trestné stíhanie Mikuláša Černáka za vraždy údajného policajného informátora Jozefa Filipa a bývalého policajta Gustáva Slivenského. Oboch zavraždili v 90. rokoch.



26. januára 2007 - Vrchný súd v Prahe potvrdil rozhodnutie pražského mestského súdu, že Slovensko môže stíhať Mikuláša Černáka za vraždy Filipa a Slivenského.



1. februára 2007 - Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu a Mikuláša Černáka prepustil z väzby. Pri východe z väznice ho polícia zatkla pre prípad vraždy Slivenského a Filipa.



2. februára 2007 - Okresný súd v Prešove poslal Mikuláša Černáka do väzby pre vraždy Slivenského a Filipa.



18. januára 2008 - Generálny prokurátor Dobroslav Trnka potvrdil, že generálna prokuratúra podala na Krajský súd v Banskej Bystrici návrh na obnovenie procesu s Mikulášom Černákom obžalovaným z vraždy poľského podnikateľa Szymaneka.



25. septembra 2008 - Okresný súd v Prešove prijal obžalobu prokuratúry, ktorá Mikuláša Černáka obvinila zo šiestich vrážd a organizovania ďalšej vraždy. Podľa obžaloby Černák zavraždil Filipa a Slivenského a údajných členov podsvetia Štefana, Lenharta, Siposa a Potáscha. K obvineniam pribudla aj Karcelova vražda.



10. novembra 2008 - Pred Okresným súdom v Prešove sa začal proces, v ktorom Mikuláša Černáka obžalovali zo šiestich vrážd a organizovania ďalšej vraždy. V prvý deň procesu obžalovaný priznal, že sa na niektorých vraždách zúčastnil, poprel však, že by sám vraždil.



28. januára 2009 - Prokuratúra podala na Okresný súd v Prešove ďalšiu obžalobu na Mikuláša Černáka. Išlo o objednávku vraždy nepohodlného svedka Miroslava Vlčeka v roku 1993.



9. - 10. marca 2009 - Mikuláš Černák vypovedal pred prešovským súdom šesť hodín. Počas jeho výpovede verejnosť a médiá z procesu vylúčili. Obžalovaný sa nepriznal ani k jednej vražde.



21. októbra 2009 - Mikuláš Černák sa vo svojej záverečnej reči nečakane priznal k vražde Filipa z roku 1994. Spáchanie ostatných skutkov poprel, svoju kriminálnu minulosť čiastočne oľutoval.



10. novembra 2009 - Okresný súd v Prešove odsúdil Mikuláša Černáka na výnimočný, doživotný trest odňatia slobody.



26. januára 2010 – Na Okresnom súde v Prešove sa začalo hlavné pojednávanie s bývalým najobávanejším mužom slovenského podsvetia Mikulášom Černákom, obžalovaným zo zosnovania a riadenia vraždy Miroslava Vlčeka z Telgártu.



22. septembra 2010 – Senát Krajského súdu v Prešove zamietol odvolanie obžalovaného Mikuláša Černáka proti rozsudku prvostupňového súdu. Potvrdil teda verdikt, ktorým ho okresný súd uznal vinným z účasti na šiestich vraždách, objednávky usmrtenia podnikateľa Mariána Karcela a v novembri minulého roka ho odsúdil na výnimočný doživotný trest odňatia slobody.



4. decembra 2013 - Banskobystrický bos Mikuláš Černák odsúdený za šesť vrážd neuspel so svojím dovolaním na Najvyššom súde SR voči verdiktu Krajského súdu v Prešove z roku 2010, čo znamenalo, že zostal naďalej za mrežami.



20. mája 2014 – Okresný súd v Banskej Bystrici oslobodil Mikuláša Č. spod obžaloby, ktorá ho vinila z vraždy Imricha Oláha. Podľa obžaloby ho mal spolu s komplicmi usmrtiť 4. októbra 1997 v kancelárii svojej niekdajšej firmy Renox v Banskej Bystrici.



17. marca 2015 - Mikuláš Černák, odsúdený na doživotie za viacero vrážd, sa môže teoreticky dostať na slobodu z ilavskej väznice v roku 2023. Černák bol v roku 1997 do roku 2006 vo výkone trestu vo výške osem a pol roka za vydieranie. Od roku 2007 už bol odsúdený na doživotie. V zmysle Trestného zákona môže byť osoba odsúdená na doživotie podmienečne prepustená najskôr po 25 rokoch výkonu tohto trestu. Jeho žiadosť však musí schváliť príslušný súd.



19. marca 2015 – Okresný súd v Banskej Bystrici už po druhý raz oslobodil Mikuláša Č. obžalovaného v kauze vraždy Imricha Oláha, ku ktorej malo dôjsť pred vyše 17 rokmi.



9. apríla 2015 - Mikuláš Černák, odsúdený na doživotie za viacero vrážd, sa priznal k vražde šéfa košického podsvetia Róberta Holuba. Černák podľa vlastných slov chce spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasnení 32 mafiánskych vrážd.



12. januára 2016 – Až na tretí raz Okresný súd v Banskej Bystrici odsúdil Mikuláša Černáka v kauze starej vraždy Imricha Oláha, ku ktorej došlo pred vyše 18 rokmi. Ten istý senát, ktorý ho spod obžaloby už dva razy oslobodil, ho uznal vinným z trestného činu vraždy spáchanej formou spolupáchateľstva, trest mu však neuložil.



27. júna 2016 - Okresný súd Bratislava I schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel banskobystrický bos Mikuláš Černák s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry v prípade vraždy východoslovenského bosa Róberta Holuba a jeho ochrankára Štefana Fabiána z roku 1997.



7. novembra 2019 – V procese s Mikulášom Černákom a Jánom K., obžalovanými z vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka v roku 1997, padli rozsudky. Okresný súd v Banskej Bystrici uznal Mikuláša Černáka vinným, ale trest mu neuložil, keďže si odpykáva doživotie. Podnikateľa Jána K., ktorý bol na slobode, takisto uznal vinným a vymeral mu osem rokov väzenia. Obhajoba ešte v súdnej sieni zahlásila odvolanie voči rozsudku všetkým výrokom v rozsudku, ako aj celému konaniu pred súdom.