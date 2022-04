M. Kolíková je pripravená stať sa súčasťou SaS

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je pripravená stať sa súčasťou SaS, ak bude z tejto koaličnej strany záujem o bližšiu spoluprácu. Vyhlásila to na sobotnom kongrese SaS v Bystrej v okrese Brezno.



"V tejto vláde som prešla množstvom kríz, vládnych aj osobných. V každej kríze som cítila veľkú podporu SaS. Chcem prispieť k posilneniu tohto zväzku a preto, ak bude záujem strany o bližšiu spoluprácu so mnou, som pripravená stať sa jej súčasťou," povedala Kolíková.



Ocenila spoluprácu so SaS a uviedla, že strana disponuje kvalitným programom. "Má vo svojich radoch lídrov, ktorí dokážu Slovensko posunúť dopredu. Tak ako povedal Richard Sulík, Slovensko potrebuje reformy ako soľ. Aby sme mali vzdelané, zdravé a spravodlivé Slovensko," dodala Kolíková.



Ministerka spravodlivosti však poznamenala, že na dosiahnutie cieľov nestačí mať len jasnú predstavu a plán, ale aj podporu ľudí vo voľbách. "Preto ma teší, že ako platforma Za spravodlivé Slovensko sme posilnili SaS, aby sme spoločne mali väčšiu silu na presadenie našich spoločných hodnôt," povedala Kolíková.



Pripomenula, že žijeme v kritickej dobe, poznačenej vojnou a pandémiou nového koronavírusu, ktorá stále neskončila. Slovensko podľa nej potrebuje zmenu, pokrok a jasné pravidlá. "Našou výzvou nesmie byť len prežitie, ale kroky k tomu, aby sme boli hospodársky silná, vyspelá a múdra spoločnosť," povedala Kolíková.