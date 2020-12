Krajčí: Epidemiologická situácia nie je úplne priaznivá

Bratislava 1. decembra (TASR) – Epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku nie je úplne priaznivá. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že preto by nebolo dobré uvoľnenie opatrení a otvorenie škôl. Poukázal tiež na to, že v posledných dňoch zaznamenali mierny nárast počtu hospitalizovaných ľudí.



"Deje sa presne to, čo sme predpokladali," povedal minister zdravotníctva. Poukázal, že v tejto situácii na ÚKŠ čelili výzve otvoriť čo najskôr školy. "Myslím, že ako jediná európska krajina máme neustále otvorený prvý stupeň základných škôl, čo je obrovský úspech," podotkol Krajčí. Poukázal na to, že momentálne sa Slovensko nachádza v situácii, keď sú v republike v porovnaní s okolitými krajinami dobré čísla, ale je potrebné si uvedomiť, že nejde o také čísla, ako boli napríklad po lete v septembri. "V tejto situácii urobiť ďalšie uvoľnenie opatrení a pustiť ďalšie deti do škôl by znamenalo, že ten negatívny trend, ktorý teraz jasne vidíme, by sa začal hrozivo napĺňať," povedal.



Minister zdravotníctva tvrdí, že rezortu školstva sa veľmi nepodarilo splniť úlohu, ako pretestovať deti a rodičov, aby sa mohli vrátiť do škôl. Poukázal na to, že od ministerstva školstva očakával, že nájde zdravotníkov, ktorí by pomohli zabezpečiť pretestovanie detí a ich rodičov. "Napriek tomu, že sa to nepodarilo, tak na ÚKŠ zaznelo množstvo dobrých odporúčaní, ako by sa to mohlo naplniť. Verím, že nejakým spôsobom sa výuka rozbehne a zastabilizuje sa dlho udržateľný systém, ktorý bude zabezpečovať testovanie detí a rodičov tak, aby sme mohli mať deti v školách aj v epidemiologicky nie dobrých časoch," poznamenal Krajčí. Druhou možnosťou podľa neho je sa uzavrieť a zraziť čísla nižšie.



Školy sa v pondelok 7. decembra neotvoria. Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok ústredným krízovým štábom neprešiel. Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra.