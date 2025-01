Reakcie politikov na útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi

Podpredseda Národnej rady SR poverený jej riadením Peter Žiga

Bratislava 16. januára (TASR) - Je skutočnou tragédiou, k čomu vo štvrtok došlo na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, uviedol v stanovisku prezident SR Peter Pellegrini. Nech bol motív útočníka akýkoľvek, ostali po ňom dvaja mŕtvi a ďalší zranený v kritickom stave. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.vyhlásil prezident.Zároveň vyslovil úprimnú sústrasť pozostalým, zraneným želá čo najskoršie uzdravenie.Celá spoločnosť musí odsúdiť akúkoľvek agresivitu a násilie a vrátiť sa k vzájomnému rešpektu a úcte k pravidlám a autoritám. Vyhlásil to v stanovisku podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Je podľa neho našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa už nikdy nezopakovala podobná tragédia ako útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie NR SR.uviedol Žiga. Vyjadril spolupatričnosť a účasť všetkým, ktorí stratili blízkeho.zdôraznil.Premiér Robert Fico (Smer-SD) dáva dohromady všetky relevantné údaje k tragickej udalosti v Spišskej Starej Vsi. Je podľa neho ťažké porozumieť, čo sa na gymnáziu stalo. Uviedol to na sociálnej sieti.povedal Fico.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odsúdil útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Odchádza na miesto tragédie. Informoval o tom na sociálnej sieti.uviedol Eštok. Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť a zraneným skoré uzdravenie.Útok študenta na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi odsúdil šéf SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Za SNS vyjadril blízkym obetí úprimnú sústrasť.Danko na štvrtkovej tlačovej konferencii odsúdil akékoľvek násilie. Nerozumie, ako sa môže stať, že mladý chlapec zaútočí na spolužiakov a pedagóga. V spoločnosti by sme sa podľa neho mali vrátiť k hierarchii a úcte.zdôraznil. Treba sa podľa neho zamyslieť nad tým, ako zastaviť prehlbujúcu sa nenávisť v spoločnosti.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) odsúdil štvrtkový útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Rodine a blízkym obetí vyjadril úprimnú sústrasť, zraneným skoré uzdravenie. Minister to uviedol na sociálnej sieti.napísal šéf rezortu.Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vyjadril sústrasť rodinám obetí po útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Uviedol to na sociálnej sieti.priblížil.Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) urobí všetko pre to, aby zistili príčiny útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, vyvodili a prijali opatrenia a ochránili do budúcna deti aj učiteľov. Informoval o tom na sociálnej sieti. Vyzval na pristupovanie k tragédii s maximálnou citlivosťou a vyhýbanie sa špekuláciám či unáhleným záverom. Pozostalým obetí vyjadril úprimnú a hlbokú sústrasť.zdôraznil minister. Tragédia je podľa neho pre všetkých bolestivou pripomienkou dôležitosti bezpečia, solidarity a vzájomnej podpory.podotkol.Ubezpečil, že ministerstvo školstva je pripravené poskytnúť maximálnu pomoc pri zvládaní situácie. Zamerajú sa podľa jeho slov na poskytovanie psychologickej a inej odbornej podpory pre deti, učiteľov a všetkých zamestnancov školy, ktorí boli tragédiou priamo či nepriamo zasiahnutí. Okrem toho v spolupráci s krízovými tímami zriadili krízovú linku pre všetkých, ktorých táto udalosť zasiahla. Spolupracujú podľa ministra aj s organizáciami, ako je Liga pre duševné zdravie či IPčko.Drucker na miesto tragédie smeruje aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD).uviedol rezort školstva.uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) podľa jeho slov správa hlboko zasiahla.povedal.Správa hlboko zasiahla aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Vyjadril ľútosť nad zmarenými životmi.vyhlásil.uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD), ktorého informácia o tragédii na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi tiež hlboko zasiahla.Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril aj vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD).vyjadril minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).Táto udalosť zasiahla celé Slovensko a opätovne nám pripomína, aký dôležitý je vzájomný rešpekt, deklarovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).doplnila.Ľútosť nad zbytočnou stratou životov nevinných ľudí a utrpením, ktoré musia prežívať ich blízky vyjadril aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).zhrnul Susko.poprial minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi (nominant SNS).Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby opustil svoju funkciu. Tvrdí, že Fico je priamo zodpovedný za túto tragédiu. Útok odsúdili aj ďalší lídri parlamentných strán.Hnutie Slovensko v stanovisku pripomenulo, že Fico pred dvoma dňami odporúčal, že študentov za ich názory treba vyfackať. Dodalo, že premiér je prvý v krajine, ktorý formuje názory ľudí.povedal líder hnutia Igor Matovič.doplnil.uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Vyzvala predstaviteľov vládnej koalície, aby sa v tejto mimoriadne smutnej chvíli zdržali nevhodných vyjadrení a radšej spoločnosť upokojovali. Reagovala tak na slová Danka, ktorý v reakcii na útok spomenul aj nedávne gesto študenta, ktorý odmietol podať ruku prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.dodala v stanovisku.Líder PS Michal Šimečka je zhrozený tragickým útokom.uviedol v stanovisku.KDH je hlboko zasiahnuté nepochopiteľným útokom a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám, ktoré zasiahol tento hrozný čin. Stojí pri záchranných zložkách.vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.Úprimnú sústrasť vyjadril aj predseda SaS Branislav Gröhling.napísal na sociálnej sieti.