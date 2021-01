Žilinka: Informácie o oslabovaní boja s extrémizmom sú vymyslené

Bratislava 20. januára (TASR) – Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka odmieta medializované informácie o oslabovaní boja proti extrémizmu. Na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že informácie sú vymyslené.



Deklaroval, že ak by došlo k zlúčeniu niektorých oddelení aj na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), neznamená to, že by sa prestala prikladať vážnosť boji s extrémistickou kriminalitou. Považuje za opodstatnené, aby túto agendu vykonávali prokurátori v rámci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu. Hovorí o prepojenosti týchto oblastí a potrebe efektívnej práce.