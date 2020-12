VIDEO M.Žilinka: Zranenie obvineného Milana L. nespôsobila iná osoba

Bratislava 29. decembra (TASR) – Zranenie obvineného policajného exprezidenta Milana L. nespôsobila iná osoba. Mal sa zraniť pri nešťastnom páde. Na tlačovom brífingu to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výstupov z mimoriadnej previerky. Doplnil, že dozoroví prokurátori dospeli k jednoznačnému záveru, že pri výkone väzby u obvineného nedošlo k porušeniu žiadnych predpisov.



„Špekulácie, že malo byť toto zranenie spôsobené snáď aj samovražednými sklonmi, sú neprípustným zásahom do práv obvineného. Toto sa vykonanou previerkou vylúčilo,“ spresnil. Zároveň poznamenal, že bezprostredne po zranení nebol dôvod na informovanie verejnosti.







Preskúmané boli osobné spisy obvineného, interná dokumentácia ústavu, vyjadrenia príslušníkov ústavu, tiež tamojšieho lekára. „Bol vykonaný pohovor so samotným obvineným priamo v nemocnici. Boli preskúmané kamerové záznamy, ktoré snímali okolie cely, v ktorej sa vykonávala väzba obvineného,“ poznamenal s tým, že bol vyhotovený aj výpis z bezpečnostných systémov.



V rámci výkonu väzby Milana L. boli prijaté režimové a bezpečnostné opatrenia. „Obvinený bol umiestnený v samostatnej cele, akákoľvek komunikácia s ním bola a je možná iba za prítomnosti iného príslušníka ústavu,“ priblížil Žilinka. Zároveň nemôže Milan L. prichádzať do kontaktu s inými obvinenými. „Bol zabezpečený nepretržitý monitoring chodby pred celou, nahrávanie pevnou kamerou,“ doplnil.



Dozoroví prokurátori preskúmali aj dodržiavanie týchto opatrení. „Dospeli k celkom jednoznačnému záveru, že sú prijaté v súlade s právnymi predpismi na výkon väzby a boli aj dodržiavané,“ uviedol.



Žilinka zdôraznil, že výkon väzby a trestné stíhanie obvinených by nemalo byť zneužívané zo strany laickej, odbornej verejnosti a médií na rôzne účely. Vyzval na rešpektovanie prezumpcie neviny. „V tomto prípade je okaté, že to tak nebolo. Mala by sa rešpektovať dôstojnosť a súkromie obvineného,“ poznamenal. Podľa Žilinku spravil Milan L. pre spoločnosť aj veľa dobrého.



Previerku dodržiavania zákonnosti výkonu väzby vykonali prokurátori Okresnej prokuratúry Prešov v súčinnosti s krajským prokurátorom v Prešove. „Vykonaná bola v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove a v nemocnici pre odsúdených a obvinených v Trenčíne,“ dodal Žilinka.



Aj zo záverov kontroly na základe poverenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) vyplynulo, že k zraneniu policajného exprezidenta Milana L. neprišlo cudzím zavinením. Jeho právny zástupca Matúš Beresecký ešte skôr pre TASR potvrdil, že k zraneniu nedošlo úmyselným a ani cudzím zavinením. Policajný exprezident si mal zraniť oko nešikovným pádom vo väzbe v Prešove.