Bratislava 28. februára (TASR) - Urýchlene by sa malo spustiť týždenné sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek ochorenia COVID-19. Raz za dva týždne by sa mali pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v nedeľu schválila vláda.