Medzi obeťami vlakovej nehody v Česku sú dve Slovenky

Bratislava/Pardubice 6. júna (TASR) - Pri vlakovej nehode v českých Pardubiciach zomreli dve Slovenky. Ďalšie štyri občianky SR utrpeli zranenia, jedna bola prepustená, ostatné ostávajú hospitalizované, v stabilizovanom stave. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.uviedol rezort.Pozostalým vyjadril rezort diplomacie úprimnú sústrasť. So zranenými Slovenkami je zastupiteľský úrad v telefonickom kontakte.K tragickej nehode došlo v stredu (5. 6.) pred polnocou pri novej stanici Pardubice - centrum. Čelne sa tam zrazil rýchlik smerujúci do Košíc s nákladným vlakom. Pri nehode zomreli štyria ľudia a najmenej 27 sa ich zranilo.