Minister financií L. Kamenický mal ráno dopravnú nehodu

Bratislava 3. februára (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) mal v pondelok ráno v Bratislave dopravnú nehodu. Pre TASR to potvrdil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann s tým, že nehoda vládneho vozidla sa stala v lokalite Mlynské nivy.



Záchranári potvrdili, že krátko pred 9.00 h vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby k nehode na ulici Mlynské nivy v Bratislave. "Po prvotnom ošetrení boli do bratislavských nemocníc transportovaní s ľahkými zraneniami 54-ročný a 59-ročný muž," uviedla Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS).



Na nehodu upozornil portál topky.sk.



Okolnosti nehody vyšetrujú dopravní policajti. "Podľa doterajších informácií došlo v križovatke k zrážke vozidiel Škoda Octavia a Audi, pričom v dôsledku zrážky došlo k zraneniu dvoch osôb nachádzajúcich sa v čase zrážky vo vyššie uvedených vozidlách. Obe osoby boli prevezené na ošetrenie do nemocnice," uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Nehoda sa stala na križovatke ulíc Mlynské nivy a Karadžičova.



Pre dokumentovanie nehody a odstraňovanie jej následkov policajti v úseku dočasne usmerňovali premávku. "Presné príčiny a okolnosti tejto nehody, rovnako ako aj výška spôsobenej škody je v súčasnosti predmetom vyšetrovania," uzavrel Szeiff.