Minister vnútra vymenoval za prezidenta HaZZ P. Mikuláška

Bratislava 1. júna (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v pondelok vymenoval za prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavla Mikuláška. Pavol Nereča z funkcie prezidenta odchádza na vlastnú žiadosť a svoje skúsenosti využije vo funkcii viceprezidenta. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



„Pavol Mikulášek je skúsený hasič, ktorý sa vracia na čelo HaZZ, a ja verím, že zbor bude v správnych rukách. Prajem mu dostatok odhodlania a entuziazmu v jeho funkcii, veľa úspechov vo forme účinnej prevencie, ktorá prinesie čo najmenej požiarov, a pripravenosť zboru na zvládnutie nástrah prírody,“ povedal Mikulec pri uvedení Mikuláška do funkcie.







Mikulášek vníma ponuku ministra ako výzvu. „Ako dlhoročný hasič chcem poskytnúť kolegom všetko potrebné pre zlepšenie podmienok výkonu služby. Zameriam sa najmä na zabezpečenie akcieschopnosti techniky a výstroja hasičov. Veľa práce nás čaká aj v oblasti úpravy zákonov a interných predpisov. Rád by som pokračoval v prehlbovaní spolupráce s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, v ktorej vidím veľký potenciál,“ uviedol nový prezident slovenských hasičov.



Mikulášek sa stal hasičom v roku 1993 ako starší požiarnik v mestskom požiarnom zbore v Bratislave. Prešiel viacerými pozíciami od operačného dôstojníka, veliteľa zmeny až po veliteľa zboru v Bratislave, kde pôsobil 13 rokov. V roku 2010 sa stal riaditeľom Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave a v auguste 2011 bol ministrom vnútra vymenovaný za prezidenta HaZZ. Do tejto funkcie sa vracia z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách, kde pôsobil ako vedúci prevádzkovo-technického oddelenia.



Doterajší prezident Nereča bude pôsobiť vo funkcii viceprezidenta. Doterajší viceprezident Adrián Mifkovič tiež odchádza na vlastnú žiadosť a v službe pokračuje na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Trnave.