Minister vnútra vymenoval za prezidenta Policajného zboru Kovaříka

Profil novovymenovaného policajného prezidenta Petra Kovaříka



JUDr. Ing. Peter Kovařík (nar. 1967) študoval v rokoch 1985 – 1989 na Strojníckej fakulte na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Ďalej získal úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 2011 – 2017.



Vzdelanie si tiež dopĺňal na viacerých kurzoch a školách v zahraničí aj na Slovensku, napríklad seminár Korupcia vo verejnej správe, ktorý organizovalo české ministerstvo vnútra spoločne s FBI (apríl 2006), Letná škola boja proti korupcii v rakúskom Altlenbachu (august 2007), nástroje a inštrumenty policajnej práce vo Veľkej Británii (február 2008) či seminár Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na tému podvody proti inštitúciám EÚ (október 2010). Na viacerých seminároch a školeniach sa zúčastnil ako lektor. Vo februári 2020 tiež absolvoval Základný kurz manažérskych zručností, ktorý organizovalo Centrum vzdelávania a hodnotenia na Úrade vlády SR.



V auguste 1991 nastúpil Peter Kovařík ako vyšetrovateľ na Okresnom úrade vyšetrovania v Banskej Bystrici. V marci 1993 prešiel na Krajský úrad vyšetrovania Policajného zboru a od marca 1997 do septembra 2000 tu pôsobil ako riaditeľ odboru všeobecnej kriminality.



Pôsobil v odbore vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti a od januára 2004 sa stal zástupcom riaditeľa a súčasne tiež vedúcim oddelenia vyšetrovania na Úrade boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru (odbor boja proti korupcii Stred). Zodpovedný bol za odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov korupcie či závažnej ekonomickej kriminality.



Od októbra 2010 do mája 2012 bol riaditeľom Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru. V období január 2013 – marec 2017 pôsobil ako policajný pridelenec a prvý tajomník na Zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone D. C. v USA.



Po návrate na Slovensko sa v júni 2017 stal riaditeľom odboru prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády na Úrade vlády SR. Od februára 2019 do augusta 2020 bol generálnym riaditeľom sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu a riaditeľom kancelárie Bezpečnostnej rady SR.



Peter Kovařík bol tiež gestorom zavádzania národného protikorupčného systému, predsedom komisie na výber predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, venoval sa tiež prednáškovej činnosti pre Inštitút bankového vzdelávania.



Od 1. septembra 2020 bol poverený vedením Policajného zboru ako prezident poverený výkonom dočasnej neobsadenej riadiacej funkcie. Dovtedajšiemu prezidentovi PZ Milanovi Lučanskému sa skončil mandát 31. augusta, keďže k tomuto dňu požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru s dôvodom, že nemal dôveru aktuálneho vedenia ministerstva vnútra a vedenie ministerstva zasa nemalo jeho dôveru.



„Chcem počúvať policajtov na základných útvaroch, aby som vedel, s akými starosťami sa boria," povedal Kovařík pri nástupe na svoj post s tým, že chce posilniť dôveryhodnosť Policajného zboru.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vypísal koncom septembra výberové konanie na post prezidenta PZ.



Peter Kovařík je v poradí dvanástym prezidentom PZ v histórii samostatnej SR.

