Minister zdravotníctva nevie vylúčiť, že lekári podajú výpovede

Bratislava 25. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nevie vylúčiť, že lekári do konca októbra podajú výpovede. Je však s nimi pripravení naďalej rokovať a verí, že svoje rozhodnutie prehodnotia. Uviedol to po piatkovom rokovaní so zástupcami Lekárskeho odborového združenia s tým, že odborári naďalej trvajú na svojich podmienkach.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.