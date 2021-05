Novou riaditeľkou Divadla Nová scéna bude Ingrid Fašiangová

Bratislava 20. mája (TASR) - Novou generálnou riaditeľkou Divadla Nová scéna bude Ingrid Fašiangová. Ministerstvo kultúry SR sa tak rozhodlo v záujme zachovania fungovania divadla a dôvery k novým procesom. Informovala o tom hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová.



Fašiangová bude vymenovaná do funkcie podľa zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti. "Tento postup zvolilo ministerstvo kultúry pre zachovanie plnej činnosti Divadla Nová scéna a možnosti pokračovať v plánovaných predstaveniach," konštatuje Viciaňová.



Hodnotiaca komisia opakovane odporučila na základe výsledkov výberového konania za riaditeľku doterajšiu šéfku Divadla Nová scéna Fašiangovú. Ministerstvo však oznámilo, že v konaní identifikovalo konflikt záujmov, ktorý sa týkal zástupkyne zamestnancov divadla vo výberovej komisii a mal ovplyvniť aj hodnotenie.



"Členovia komisie sa riadili smernicou, v ktorej neboli jasne špecifikované kroky, ako postupovať v konflikte záujmov v zmysle zachovania zámeru smernice," uviedla Viciaňová. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) si myslí, že smernica nemyslela na všetky situácie, ktoré môžu nastať v procese výberových konaní.



Ministerstvo kultúry podľa Viciaňovej pristúpi k lepšiemu a jasnejšiemu zadefinovaniu procesov v smernici výberových konaní tak, aby v budúcnosti nedošlo ani k podozreniam z konfliktu záujmov. Do tohto procesu chce rezort zapojiť aj externé autority z neziskového sektora.



Milanová po výberovom konaní oznámila, že do funkcie vymenuje druhého najlepšieho hodnoteného Petra Oravca. Voči tomu sa ohradili nielen Fašiangová a dotknutá členka komisie Zuzana Šebestová, ale i zamestnanci Divadla Nová scéna, ktorí označili konanie ministerstva kultúry za protizákonné.