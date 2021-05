Rezort obrany chce ponuku z USA využiť na nákup dvoch vrtuľníkov

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje využiť ponuku z USA vo výške 50 miliónov dolárov na nákup dvoch nových vrtuľníkov UH-60 M Black Hawk s výbavou. Súčasťou kontraktu majú byť aj nový systém či náhradné diely určené aj pre vrtuľníky, ktoré už SR vlastní. Celkové náklady by mali byť vo výške 111,4 milióna dolárov bez DPH a clo. Z toho by MO SR zaplatilo 61,4 milióna dolárov na splátky a po dodaní tovaru desať miliónov eur na clo a dane. Návrh projektu predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania.



Obstaraním ďalších vrtuľníkov UH-60M sa podľa MO SR zníži závislosť SR od ruskej vojenskej techniky a vytvoria sa lepšie predpoklady na plnenie úloh vrtuľníkového letectva Ozbrojených síl (OS) SR.



"Zároveň využitím ponúkaných finančných prostriedkov schválených vládou USA pre SR sa ušetria finančné prostriedky potrebné na obmenu vrtuľníkov M-17 v budúcnosti a tieto bude možné využiť na modernizáciu alebo obstaranie ďalšej potrebnej výzbroje a techniky," argumentuje rezort v materiáli. Po schválení vládou by mohla byť zmluva podpísaná ešte v máji. Technika by mohla byť dodaná do roku 2025.



Nové vrtuľníky majú disponovať výbavou pre sily pre špeciálne operácie. Zmluva má zahŕňať aj náhradné diely, náradie, kontrolno-meraciu techniku, integráciu na palubu, výmetnice klamných cieľov, muníciu, dokumentáciu i výcvik pilotov a technického personálu.



Vrtuľníky majú byť obstarané prostredníctvom amerického programu FMS (Foreign Military Sales), ktorý umožňuje obstarávať ostatným vládam bojové prostriedky vyrábané na území USA priamo od výrobcu, ale len zmluvným vzťahom s vládou USA. Nákup vojenskej techniky zaručuje partnerským a spojeneckým krajinám v obstarávacích cenách americkej armády (vlády) bez sprostredkovateľov. Použitie prostriedkov je podmienené zosúladením modernizačných výdavkov MO SR na interoperabilitu podľa štandardov NATO a vyradením starej sovietskej výzbroje.



V súčasnosti majú OS SR k dispozícii deväť vrtuľníkov Black Hawk obstaraných v roku 2015, nemajú však dostatočnú výbavu. Armáda disponuje tiež staršou technikou, a to 14 vrtuľníkmi Mi-17 v rôznom technickom stave. Dva sú mimo prevádzky už v súčasnosti, ďalším ju majú ukončovať v rokoch 2021 až 2029.



V koncepcii rozvoja Vzdušných síl OS SR sa pracuje s cieľovým číslom 18 viacúčelových vrtuľníkov. Najefektívnejšie sa podľa materiálu javí disponovať jednotnou vrtuľníkovou platformou.