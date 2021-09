Rezort obrany oslovil krajiny so žiadosťou o ponuky na pásovú techniku

Bratislava 30. septembra (TASR) – V súvislosti s nákupom pásovej techniky a bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8 oslovilo Ministerstvo obrany (MO) SR so žiadosťou o ponuky 33 krajín. Predpokladaná cena 152 kusov pásovej techniky je 1,739 miliardy eur s DPH a za 76 kusov bojových obrnených vozidiel predstavuje 332 miliónov eur. Vo štvrtok o tom informoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.



„Proces je pomerne časovo ambiciózny. Dneškom sa začína proces konzultácií na základe požiadaviek, ktoré boli distribuované,“ priblížil Majer. Ponuky na 8x8 očakáva rezort do konca roka, na pásovú techniku do konca januára. Pri každom projekte následne vyberie tri najlepšie ponuky a vozidlá sa otestujú. Na vládu by mali byť projekty predložené do konca marca v prípade BOV a do konca júna pri pásovej technike.



Technické špecifikácie majú pri hodnotení ponúk váhu 30 percent, cena 35 percent, logistická podpora desať percent a 25 percent zapojenie slovenského obranného priemyslu.



„Zároveň vláda schválila, že zapojenie slovenského priemyslu z celkovej ceny akvizície by malo byť minimálne 40 percent,“ upozornil Majer. Snahou je vytvoriť dlhodobú pomoc slovenskému priemyslu. Do výberu budú preto zapojené aj ministerstvá hospodárstva a financií.







Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR Ivan Pach vysvetlil, že projekt by mal obmeniť všetku bojovú techniku, ktorú pozemné sily majú. Ide o zastarané bojové vozidlá pechoty. Pozemné sily navyše dostanú BOV 8x8.



„Budeme mať päť práporov, ktoré budú mať modernú bojovú techniku. Zároveň získame flexibilitu, keďže budeme mať pásové aj kolesové vozidlá," skonštatoval s tým, že do budúcna bude treba riešiť aj tankovú techniku.



Majer zdôraznil, že takéto vozidlá sú základom akejkoľvek armády. „My tých vozidiel potrebujeme oveľa viac. Ideme takým spôsobom, aby sme si boli istí, že je to financovateľné," vysvetlil. Zabezpečenie výzbroje pre ťažkú mechanizovanú brigádu je aj súčasťou cieľov spôsobilostí NATO.