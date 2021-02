Monika J. sa v banskobystrickom väzení pokúsila o samovraždu

Trenčín 2. februára (TASR) – Incident, ktorý sa stal väzobne stíhanej obvinenej bývalej štátnej tajomníčke Monike J. v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici, bol pokusom o samovraždu. Vyplýva to z informácií, ktoré po utorkovej návšteve svojej klientky vo väzenskej nemocnici v Trenčíne poskytol jej advokát Peter Erdös.



„Z môjho pohľadu je zdravotný stav mojej klientky výrazne zlý. Informovala ma, že požitie nadmerného množstva liekov bolo s jej plným vedomím a s vedomím aj následkov, ktoré to môže mať. Môžem jednoznačne povedať, že je to akt zúfalstva,“ skonštatoval Erdös.



Dôvodom zúfalstva podľa neho nie je samotná väzba a jej podmienky, ale skutočnosť, že sa nemôže dočkať práva na spravodlivý súdny proces a všetci degradujú jej výpovede a konštatujú, že to nie je priznanie.



„Problém je ten, že orgány činné v trestnom konaní nekonajú. Ako môže poukazovať na nezákonnosť, ktorá sa deje voči nej? Pretože päť mesiacov od posledného predĺženia lehoty trvania väzby bol vykonaný jeden jediný výsluch týkajúci sa obvinenej,“ doplnil obhajca.