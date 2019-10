Most-Híd už nebude rokovať o spolupráci s maďarskými stranami

Bratislava 31. októbra (TASR) - Most-Híd už nebude pokračovať v rokovaní o prípadnej predvolebnej spolupráci strán zastupujúcich voličov maďarskej národnosti. Hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme rozhodnutie vysvetlila nekorektným postojom partnerov.



Poukázala pritom na to, že strany Maďarské fórum (MF), SMK a Spolupatričnosť o spoločnej kandidátke informovali krátko po tom, ako prerušili rokovanie s delegáciou Mosta-Híd. "Každému musí byť jasné, že snaha o dohodu z ich strany nebola úprimná, preto strana Most-Híd nevidí dôvod na to, aby v rokovaniach pokračovala," uviedla Magdeme.



Upozornila tiež, že nie je pravdivé tvrdenie o tom, že Most-Híd odmietol vylúčiť povolebnú spoluprácu so Smerom. "Delegácia Mosta-Híd na posledné stretnutia prišla s kompromisnými riešeniami. Navrhovali sme, aby strany z tejto spolupráce okrem ĽSNS, SNS, Smeru-SD vylúčili aj OĽaNO," uviedla.



Most-Híd sa podľa nej teraz sústredí na to, aby v parlamente i vo vláde mali zastúpenie národnostné menšiny a regióny.



Vo štvrtok sa stretli na rokovaní predstavitelia piatich maďarských strán, okrem MF, SMK a Spolupatričnosti aj vládny Most-Híd a MKDA. Rokovanie bolo prerušené, pretože sa strany nevedeli dohodnúť na vylúčení prípadnej povolebnej spolupráce so Smerom-SD.



Predseda MF Zsolt Simon ďalej informoval, že MF, SMK a Spolupatričnosť vytvoria spoločnú kandidačnú listinu do budúcoročných parlamentných volieb. "Spolupatričnosť vytvorí právne podmienky a premenuje sa na Magyar Közöségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť," vysvetlil Simon s tým, že pod týmto názvom budú strany kandidovať.



Spolupatričnosť už aj oficiálne požiadala na Ministerstve vnútra SR o premenovanie.