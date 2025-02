Rezort školstva navrhuje zvýšenie platov pre učiteľov od 1. septembra

Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších päť percent od 1. januára 2026. Zaviesť sa má aj nový nadtarifný spôsob odmeňovania, ktorý v priemere zvýši platy o dve percentá. Zámer zvýšenia platov schválila vláda na stredajšom rokovaní s podmienkou predloženia návrhu na jeho finančné krytie a uzatvorením memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.



Hoci sa platy pedagogických a odborných zamestnancov v ostatných rokoch zvyšujú, v medzinárodnom porovnaní podľa MŠVVM výrazne zaostávajú. "V prípade, že by nedošlo k valorizácii tarifných platov zamestnancov, došlo by už v tomto roku u pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov k poklesu ich reálneho platu," skonštatoval rezort v materiáli.



Nad rámec plošného navyšovania platov pedagógov sa má zaviesť aj nová formy nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich kvality a výkonu. Takýmto nástrojom by mohol byť podľa MŠVVM príplatok za hodnotenie. Ten by umožnil riaditeľom škôl odmeňovať zamestnancov podľa kvality a výkonu.



Ministerstvo preto navrhuje, aby sa vytvorila osobitná zložka ku každej platovej tarife vo výške dvoch percent z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy účinnej na konci roka 2025 ako príspevok pre školu. Ten bude predstavovať tzv. disponibilnú nadtarifnú zložku platu, ktorá bude viazaná na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov.



Zároveň MŠVVM navrhuje zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov od 1. septembra 2025 o sedem percent a od 1. januára 2026 o ďalších sedem percent. Také isté navýšenie miezd odporúča aj pre ďalších zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.



"Zvýšenie tarifných a nadtarifných zložiek platov pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov na všetkých stupňoch vzdelávania v prenesenom a originálnom výkone v rozsahu podľa tohto návrhu si bude vyžadovať dodatočne alokovať v kapitole MŠVVM v roku 2026 približne sumu 389 miliónov eur, z čoho MŠVVM dokáže vnútornými opatreniami pokryť 125 miliónov eur," priblížil rezort. Doplnil, že celkový dosah na výdavky štátu a rozpočet mimo samospráv by v budúcom roku predstavoval sumu asi 264 miliónov eur. Pre samosprávy takéto navýšenie platov predstavuje dodatočné výdavky v objeme 51 miliónov eur.



Vláda taktiež uložila vedúcemu úradu vlády Jurajovi Gedrovi a ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD) predložiť do konca apríla na rokovanie kabinetu zmeny zákonov súvisiacich s navýšením miezd. Drucker má zároveň do 30. apríla uzatvoriť s odborovým zväzom memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva.



Dohoda o lepšom finančnom ohodnotení zamestnancov školstva naberala reálne kontúry, finálnu podobu zvýšenia miezd však muselo potvrdiť ministerstvo financií a dohoda v rámci vládnej koalície.



Školskí odborári prvotne žiadali navýšenie platov zamestnancov v školstve od septembra 2025 o desať percent, napokon súhlasili so sedempercentným navýšením. Zástupcovia samospráv kritizovali, že nemajú peniaze na vyššie platy ani odmeny v školstve pre zamestnancov v originálnych kompetenciách.