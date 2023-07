Rezort školstva vyhlásil výzvu na pomoc deťom z rómskych komunít

Bratislava 24. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku nula až šesť rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby. Na výzvu je určených vyše šiestich miliónov eur. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informovali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora a podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.



"Výzva je zameraná na zabezpečenie rovnakej štartovacej čiary pre všetky deti, aby od útleho veku nadobúdali zručnosti, ktoré im zjednodušia prechádzanie školským systémom," uviedla Vašáková. Finančné prostriedky budú zamerané na podporu starostlivosti o deti vo veku nula až šesť rokov.



Ako uviedol minister, táto grantová schéma je určená na podporu realizácie projektov, ktoré prinesú pozitívne zmeny v životoch detí z prostredia generačnej chudoby s cieľom lepšiť ich šance na začlenenie do predprimárneho vzdelávania a následne umožniť aj ich úspešný vstup do školy. Ide o projekty zamerané na zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin detí a rozvoj rodičovských zručností a spôsobilostí.



Výzva bude otvorená do 25. augusta a každý oprávnený žiadateľ môže požiadať o finančnú podporu vo výške 150.000 eur. Medzi oprávnenými žiadateľmi sú predovšetkým neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, účelové zariadenia cirkvi a iné organizácie, ktoré aktívne pracujú s deťmi z prostredia generačnej chudoby.