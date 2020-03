Truban: PS-Spolu podáva sťažnosť na ÚS v súvislosti s výsledkom volieb

Bratislava 11. marca (TASR) - Koalícia neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu podáva sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s výsledkami volieb do Národnej rady (NR) SR, žiada prerátanie hlasov. Volebný líder koalície Michal Truban o tom v stredu informoval na sociálnej sieti. Zároveň podľa jeho slov žiadajú súd o zaujatie stanoviska, či bolo pravidlo o koalíciách aplikované rovnakým princípom na všetky kandidujúce subjekty a či bola dodržaná zásada rovného prístupu.



"Podávame sťažnosť na ÚS a žiadame, aby nariadil prerátanie hlasov. Nerobíme to preto, že by som si robil nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a nebodaj posunúť PS-Spolu do parlamentu. Úprimne, myslím si, že šanca na také niečo je mizivá," vysvetlil Truban a poznamenal, že voľby sú základným prejavom demokracie, preto o výsledku nesmie nik pochybovať.



Podľa vlastných slov je presvedčený, že existujú vážne a konkrétne dôvody na podanie sťažnosti. Pripomenul, že po voľbách začali zbierať podnety. Hovorkyňa PS-Spolu Silvia Hudáčková priblížila, že za posledných desať dní dostali 1135 podnetov. Občania podľa jej slov podnety odoslali pod vlastným menom a s vedomím rizika krivej výpovede. Doplnila, že strany poskytli ich výpovede zozbierané cez internetový formulár Ústavnému súdu.



"V 631 okrskoch voliči nahlásili nezarátanie minimálne 872 preferenčných hlasov. Minimálne v 189 prípadoch došlo k porušeniu ústavy a volebného zákona v súvislosti s umožnením a realizáciou poštového hlasovania zo zahraničia," tvrdí Truban.



Dodal, že strany žiadajú okrem nariadenia prerátať hlasy v problémových okrskoch aj to, aby ÚS požiadal Slovenskú poštu o vydanie všetkých neprevzatých zásielok s hlasmi voličov, a "aby prešetril situáciu v prípadoch okrskov, v ktorých sa vyskytli štatistické anomálie".



Koalícia PS-Spolu vo februárových voľbách získala 6,96 percenta hlasov, čo jej na mandát nestačilo. Kým jednotlivé strany potrebujú vo voľbách na postup päť percent, koalície dvoch strán v zmysle volebného zákona potrebujú minimálne sedem percent, širšie koalície až desať percent. Päť percent stačí aj vtedy, ak sa na jednej kandidačnej listine spojí viacero strán, ale nekandidujú ako koalícia. Vo februárových voľbách kandidovala jedna koalícia, viaceré strany využili možnosť kandidovať na jednej listine.