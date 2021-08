Epidemická situácia pokračuje miernym rastom počtu prípadov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 18. augusta (TASR) - Epidemická situácia na Slovensku pokračuje miernym rastom počtu prípadov. Aktuálne je to približne 70 PCR potvrdených prípadov denne, kde deti do 16 rokov aktuálne predstavujú približne 18 percent prípadov. Dominuje delta variant s prakticky 100-percentným zastúpením v sekvenovaných vzorkách pri približne 180 sekvenovaných vzorkách za týždeň. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.Za posledné dva týždne sa 80 percent prípadov vyskytlo u osôb, ktoré nie sú vôbec zaočkované, prípadne nie sú plne zaočkované. Sedemdňová incidencia na Slovensku je na úrovni približne desať.Rastie aj pozitivita testov (ako PCR, tak aj antigénových), pričom od druhej polovice júna prvýkrát priemerná sedemdňová pozitivita prekročila jedno percento (pri priemerne 6000 testov denne). Najvyššia pozitivita bola v okresoch Banská Štiavnica (6,4 percenta), Myjava (6,1 percenta), Revúca (3,5 percenta) a Stropkov (3,2 percenta).Príjmy, prepustenia a počet pacientov v nemocniciach je naďalej (od polovice júla) stabilný.Počet nezaočkovaných osôb nad 50 rokov klesol na približne 806.000 osôb s výraznými regionálnymi rozdielmi v zaočkovanosti tejto rizikovej skupiny populácie. Zaočkovanosť vo veku 50+ aspoň prvou dávkou je 59,2 percenta. Celková zaočkovanosť aspoň prvou dávkou dosahuje 42,5 percenta.V rámci Európy je najvýraznejší rast prípadov aktuálne v krajinách, ako sú Kosovo, Albánsko, Bulharsko, Švajčiarsko či Srbsko. Susedné krajiny so Slovenskom majú mierny rast prípadov, najvýraznejšie v Rakúsku, kde sedemdňová incidencia stúpla za týždeň zo 40 na viac ako 60.Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík poznamenal, že od pondelka 23. augusta bude z pohľadu COVID automatu 67 okresov v stupni monitoring a 12 okresov v stupni ostražitosti. "Pričom k zhoršeniu došlo v Banskej Štiavnici, Kežmarku, Levoči, Stropkove a Vranove nad Topľou. A k zlepšeniu do zelenej, teda do monitoringu, v okrese Košice okolie a Stará Ľubovňa," dodal Mišík.