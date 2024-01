Envirorezort odvolal riaditeľa Správy Národného parku Nízke Tatry

Banská Bystrica 11. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odvolalo riaditeľa Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) Mareka Kuchtu. Pre TASR to potvrdil Kuchta s tým, že vo funkcii končí k štvrtku.



"Odvolací dekrét mi osobne doručil štátny tajomník Filip Kuffa. Mrzí ma, že musím takto predčasne skončiť, rád by som dokončil rozbehnuté veci, ktorých bolo veľké množstvo," uviedol Kuchta s tým, že meno nástupcu mu doposiaľ neoznámili.



Kuchta zastával post riaditeľa Správy NAPANT od októbra 2022. Do funkcie ho vymenoval vtedajší minister životného prostredia Ján Budaj.