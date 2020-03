Ministerstvo vyzýva Slovákov: Necestujte do žiadnej krajiny

Bratislava 16. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča v súvislosti s novým koronavírusom občanom Slovenska necestovať do žiadnej krajiny sveta. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR s tým, že v prípade vycestovania zo SR do zahraničia, sa občan vystavuje reálnemu riziku nemožnosti alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia.



"V súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 vo všetkých krajinách sveta dochádza k prijímaniu prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení krajín spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia," vysvetľuje rezort diplomacie.



Ministerstvo upozorňuje, že z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín sveta sa občan SR, v prípade vycestovania zo Slovenska do zahraničia, vystavuje reálnemu riziku nemožnosti alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal v nedeľu (15. 3.) opatrenie, ktorým sa na základe rozhodnutia vlády SR sprísňujú prijaté opatrenia počas mimoriadnej situácie. "Jedným z nich je, že všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR, a to na dobu 14 dní," upozorňuje rezort diplomacie.



Aktuálne informácie môžu občania nájsť na webe MZVaEZ SR, Úradu vlády SR, ÚVZ SR, Ministerstva zdravotníctva SR či Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo zahraničných vecí odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na stránke MZVaEZ SR alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.