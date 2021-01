Na Slovensku bolo zemetrasenie s epicentrom v okolí Handlovej

Bratislava 28. januára (TASR) - Na Slovensku zaznamenali seizmológovia zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 3,1. Epicentrum bolo pri mestskej časti Nová Lehota v Handlovej. Pre TASR to potvrdil Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.



Celkovo dostali seizmológovia 35 dotazníkov od ľudí, ktorí zemetrasenie pocítili. Otrasy hlásia napríklad z Prievidze, Novák, Žiaru nad Hronom aj Banskej Bystrice. "Hĺbka zemetrasenia bola tri kilometre," priblížil Csicsay.









Mesto v súvislosti so zemetrasením neeviduje žiadne škody



Mesto Handlová neeviduje v súvislosti so zemetrasením zo štvrtkového dopoludnia žiadne škody. Otrasy krátko pred 9.30 h cítili obyvatelia Handlovej nielen v Novej Lehote, ale i ďalších častiach mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Viacerí obyvatelia najmä v lokalite Novej Lehoty mohli otrasy cítiť, avšak takéto lokálne zemetrasenie nespôsobuje žiadne škody. Otrasy s podobnou magnitúdou sa vyskytujú vo viac ako 100.000 prípadoch za rok," ozrejmila Paulínyová.



Škody či výjazdy v súvislosti so zemetrasením nezaznamenali ani hasiči, potvrdil pre TASR hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Zemetrasenie mali cítiť ľudia aj v okolitých obciach i v približne 20 kilometrov vzdialenej Prievidzi.



Na Slovensku zaznamenali vo štvrtok seizmológovia zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 3,1. Epicentrum bolo pri mestskej časti Nová Lehota v Handlovej.