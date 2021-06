Na Slovensku potvrdili prítomnosť delta variantu nového koronavírusu

Ilustračná snímka-

Bratislava 23. júna (TASR) - Na Slovensku laboratórne potvrdili prítomnosť delta variantu nového koronavírusu. TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Osoba bola bez úzkych kontaktov a nie je hospitalizovaná. Aktuálne sa nachádza v domácej karanténe a zodpovedne dodržiava všetky nariadené protiepidemické opatrenia," informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) uviedol, že tento variant identifikovali v pozitívnej vzorke od osoby, ktorá na Slovensko pricestovala z Ruska. Pred rokovaním vlády to potvrdil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Predpokladá, že sa táto osoba mohla nakaziť po návšteve futbalového zápasu v Petrohrade. "Myslím, že to bolo z Petrohradu po futbale," uviedol s tým, že si nemyslí, že by malo ísť o futbalistu.



Delta variant je podľa laboratórnej diagnostičky a molekulárnej biologičky na ÚVZ SR Anny Kaliňákovej zaraďovaný medzi tzv. "variants of concern", teda varianty, na ktoré je potrebné sa zvlášť zamerať, keďže sú jasné vedecké dôkazy o ich možnom vplyve na rýchlosť a spôsob šírenia, alebo odpoveď imunitného systému.





Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že obozretnosť a dodržiavanie nastavených preventívnych pravidiel v rámci krajiny i mimo nej sú mimoriadne dôležité.



"Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou, pretože to je predpoklad, aby bola sekvenácia úspešná," dodal ÚVZ SR.