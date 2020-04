VIDEO: Na Slovensku pribudli štyri úmrtia na koronavírus

Bratislava 15. apríla (TASR) – Na Slovensku pribudli ďalšie štyri úmrtia na nový koronavírus. Ide o troch pacientov z Domova sociálnych služieb (DSS) Pezinok a jedného 89-ročného pacienta z Fakultnej nemocnice Trnava. Celkovo je evidovaných šesť obetí ochorenia COVID-19. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).



Dvaja pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava zomreli na obojstranný zápal pľúc. Ďalší pacient z Pezinka zomrel ešte 5. apríla, pre epidemiologickú situáciu bolo nariadené testovanie zosnulého a následne pitva.



Ako priblížil minister, vzhľadom na úmrtia a na to, že v tomto domove sociálnych služieb boli klienti už dlhšie obdobie chorí, sa začalo na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ex offo konanie na preverenie postupov poskytnutej starostlivosti.



Krajčí ďalej informoval, že v DSS v Pezinku boli už otestovaní všetci klienti aj personál okrem jednej osoby, ktorá je na PN.



"Z celkového počtu 62 zamestnancov bolo pozitívne testovaných doteraz deväť," uviedol s tým, že ešte nie sú známe všetky výsledky. Personál s pozitívnym výsledkom má nariadenú domácu izoláciu. Z celkového počtu 93 klientov bolo 55 pozitívnych, 32 negatívnych a na šesť vzoriek sa ešte čaká. Hospitalizovaných bolo 17 klientov.



Minister apeloval na pracovníkov takýchto zariadení, aby v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 nenastupovali do služby, nahlásili svoje podozrenie a nechali sa otestovať.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba doplnil, že BSK dá na vlastné náklady pretestovať klientov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Pôjde o jednorazové testovanie.