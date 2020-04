Na Slovensku pribudlo 14 prípadov nákazy novým koronavírusom

Bratislava 12. apríla (TASR) – Počas soboty (11. 4.) pribudlo na Slovensku 14 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1580 vzoriek. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť 23 ľuďom. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



Slovensko tak má 742 pozitívnych pacientov na nový koronavírus. Z 1580 otestovaných vzoriek bolo 1566 negatívnych. Celkovo tak počet negatívnych testov dosiahol na Slovensku počet 26.684.



"Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 119 pacientov, z toho u 46 bol nový koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú tri osoby, šesť pacientov si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu," uviedla Eliášová. Dodala, že chorobe doteraz podľahli dve osoby.



Z 1580 sobotňajších testov vykonali štátne laboratóriá 761 testov s pozitívnym výsledkom u 13 ľudí. V súkromných laboratóriách otestovali 819 ľudí s jedným pozitívnym výsledkom.



Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 eviduje rezort zdravotníctva v Bratislavskom kraji (208), nasledujú Košický kraj (97), Prešovský kraj (93), Trenčiansky kraj (89), Žilinský kraj (88), Trnavský kraj (66), Banskobystrický kraj (55) a Nitriansky kraj s 46 pozitívnymi prípadmi.



Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 399 mužov a 343 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov (230), nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 212, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 153 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 103 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 s tým, že u troch osôb nie je uvedený vek.