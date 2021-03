Na ŠTS v Pezinku bol doručený návrh na väzbu finančníka Martina K.

Bratislava 13. marca (TASR) - Na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku bol v sobotu doručený návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na väzobné stíhanie finančníka Martina K. obvineného v kauze Dobytkár. Predbežne by mal o návrhu sudca pre prípravné konanie rozhodovať v pondelok 15. marca. TASR o tom informoval obhajca obvineného Dušan Ivan.



Advokátovi by mal byť doručený návrh prokurátora a až následne sa k nemu vyjadrí. "K danej trestnej veci sa nebudeme vyjadrovať," povedal TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



Martina K. vo štvrtok (11. 3.) krátko po prepustení z väzby v Leopoldove zadržali a obvinili v inej trestnej veci než bol doteraz väzobne stíhaný. Nové obvinenie sa týka skutku ešte z roku 2017 a opiera sa o výpovede dvoch svedkov. Jeden z nich bol vypočutý už v máji 2020. Podľa mediálnych správ mal Martin K. prijať úplatok vo výške 180.000 eur za sprostredkovanie agrodotácií.



Martina K. vo štvrtok prepustil Najvyšší súd (NS) SR z väzby na slobodu. Zrušil tak uznesenie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica z konca februára. Väzbu Martinovi K. aj bývalému riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jurajovi K. ŠTS vlani v novembri predĺžil do 1. apríla.



Počas akcie Dobytkár Národná kriminálna agentúra (NAKA) do polovice júla 2020 obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí. Juraj K. je od 4. februára na slobode po desiatich mesiacoch strávených vo väzbe.