Marian K. a Alena Zs. tvrdia, že ich správy sa týkali modelingu

Pezinok 19. mája (TASR) – Ja nehovorím, že komunikácia neexistovala, hovorím, že bola menená a doplnená v niektorých častiach. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu, ktorý pojednáva vraždu novinára Jána Kuciaka, to uviedol obžalovaný Marian K. na margo jeho správ z aplikácie Threema. Spoluobžalovaná Alena Zs. tvrdí, že niektoré správy chýbajú a komunikácia je vytrhnutá z kontextu.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan dnes dopoludnia číta komunikáciu medzi Marianom K. a Alenou Zs. z Threemy, ktorá má v šifrách dokazovať ich podiel na vražde novinára. Vyberá pasáže, ku ktorým sa postupne vyjadrujú obžalovaní.



„Riešiš aj tie interiéry na USB?,“ pýtal sa Marian K. deväť dní pred vraždou novinára Aleny Zs. „Jasné, to už dávno! Ten ti tiež vrátim a ten projekt by mal byť hotový už tento týždeň,“ odpísala obžalovaná.



Fotky zo sledovania novinárov odovzdal svedok Peter Tóth Marianovi K. na USB kľúči. Fotky Kuciaka zo sledovania sú tie isté, ktoré videl už odsúdený Zoltán Andruskó. Podľa jeho slov mu ich ukázala Alena Zs. Rovnaké fotky videl aj Miroslav M., ktorý sa ku vražde priznal a je za ňu neprávoplatne odsúdený.



Obžalovaní vysvetľujú správy o USB kľúči ako fotky priestorov, ktoré chcel Marian K. ponúkať na maďarskom trhu. Alena Zs. mu mala zabezpečiť tlmočenie.



V správach päť dní pred vraždou Kuciaka sa zase Marian K. sťažuje, že si musí urobiť všetko sám. Alena Zs. sa ho pýta, ako to má urýchliť ešte viac. Správy obžalovaní vysvetľujú ako diskusiu o modelingovej kariére dcéry obžalovanej, ktorej Marian K. pomáhal.



"Domnievam sa, že táto komunikácia potvrdzuje výpoveď Miroslava M. aj čo sa týka naliehavosti Andruskóa na vykonávateľov," interpretoval zase správy splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic. Splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica pripomenul, že v tom čase vyšiel ďalší článok Jána Kuciaka o prevodoch Mariana K. v bytovom komplexe Five Star Residence.



V ďalších správach tri dni pred vraždou píše Marian K. Alene Zs. o tom, že minul zbytočne 50 000 eur a že od toho závisí aj jeho politická kariéra. Podľa obžalobnej verzie dostali vykonávatelia skutku 50 000 eur. Marian K. vysvetľuje sumu ako náklady na jeho politickú stranu.



Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.





V Threeme majú na vraždu Jána Kuciaka odkazovať zuby, sneh aj emotikony



V komunikácii Mariana K. s Alenou Zs. cez aplikáciu Threema majú podľa splnomocnencov poškodených Daniela Lipšica a Romana Kvasnicu na vraždu novinára Jána Kuciaka odkazovať viaceré šifry.



Jednou z témou rozhovorov obžalovaných bol sneh. V správach spred vraždy na naň neustále nadávajú a „nevedia sa dočkať“ jari. Podľa splnomocnencov má roztopenie snehu znamenať dokonanie vraždy. Dopytovanie Mariana K. má zase súvisieť aj s výpoveďou už odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorý tvrdil, že sám nepoznal presný termín, keď má byť vražda vykonaná.



Marian K. vysvetľuje správy o snehu s tým, že sa Alena Zs. bála šoférovať auto. To jej bránilo, aby sa stretávali, ako aj v zbere podpisov na založenie politickej strany Mariana K. Preto mali aj nedočkavo čakať na roztopenie snehu.



Správy o vypadávaní zubov majú podľa splnomocnencov rovnako hovoriť o vražde novinára. To obžalovaní rovnako odmietajú.



Na súde upozornili splnomocnenci aj na správu o Hádesovi, gréckom bohovi mŕtvych a podsvetia. Deň pred vraždou novinára a jeho snúbenice písal Marian K. o Hádesovom moratóriu. Na správu Alena Zs. odpísala s tým, že je len utorok ráno, nech nepanikári. Druhý deň na to (21. 2. 2018) bol Ján Kuciak vo večerných hodinách zavraždený.



Obžalovaný Marian K. argumentoval, že sa obával o svoj život, pretože mal informácie, že má byť naňho objednávka vraždy v súvislosti s kauzou zmeniek TV Markíza. Zavraždený mal byť aj exriaditeľ a jeho spoluobžalovaný v zmenkovej kauze Pavol R. Lipšic nerozumie, prečo sa museli vyjadrovať v inotajoch.



Splnomocnenci upozorňovali aj na emotikony zo správ. Približne dve hodiny pred vraždou novinára poslal Marian K. Alene Zs. správu s emotikonom označujúcim číslo 50, nasledovala šípka smerom k lebke s prekríženými kosťami. To sa podľa Mariana K. týka registrácie strany Cieľ a 50 000 eur boli peniaze, ktoré boli „vyhodené von oknom“, vzhľadom na to, že registráciu rezort vnútra odmietol.



„Povedala som, že cena sa upraví,“ odpísala Alena Zs. na emotikony. Suma 50 000 eur bola podľa Zoltána Andruskóa suma, ktorú za vraždu zinkasoval okrem toho, že mu bol odpustený dlh 20 000 euro.