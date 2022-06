FOTO: ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Na miesto mieri A. Doležal

Bratislava 3. júna (TASR) - Na železničnej trati medzi Varínom a Vrútkami narazil rušeň do stojacej súpravy osobného vlaku, ktorému mieril na pomoc. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.Pri nehode zasahuje 21 profesionálnych hasičov z Martina, Žiliny, Trenčína, zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline a z Bánoviec nad Bebravou a tiež dobrovoľní hasiči zo Sučian, Lipovca a obce Martin - Priekopa.priblížila Katarína Križanová z komunikačného oddelenia Prezídia HaZZ. Dodala, že k nehode došlo na trati v smere zo Žiliny do Vrútok.Hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Július Pavčo pre TASR priblížil, že na mieste udalosti zasahujú záchranári, zranených je viacero osôb. Zdravotnícke zariadenia v okolí sú podľa jeho slov pripravené prijať pacientov.Cesta 1/18 za Vrútkami je podľa policajtov momentálne neprejazdná obojsmerne.upozorňuje na sociálnej sieti žilinská polícia.Riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf informoval, že na miesto mieri minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).