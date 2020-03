Monika J. a ďalší sudcovia ostávajú vo väzbe

Bratislava 20. marca (TASR) - Monika J., Eugen P., Denisa C., Richard M. a Miroslav M. ostávajú vo väzbe. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Monika J. a ďalší sudcovia a iné osoby sú obvinené z korupčných trestných činov v spojitosti s Marianom K.



Okrem toho, že bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa Monika J. ostáva vo väzbe, jej senát rozšíril dôvody väzby o preventívnu, aby jej bolo zabránené v pokračovaní trestnej činnosti. Dôvod na existenciu preventívnej väzby však súd nezistil u obvineného sudcu Eugena P. Okrem štvorice sudcov dnes súd potvrdil väzobné stíhanie aj pre advokáta Miroslava M.



Najvyšší súd rozhodoval o sťažnostiach prokurátora a obvinených bez prítomnosti verejnosti aj procesných strán.



Do väzby zobral obvinených sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.



NAKA obvinila minulý týždeň v rámci akcie Búrka 18 osôb, z toho 13 sudcov, z trestných činov podplácania, prijímania úplatku a zasahovania do nezávislosti súdu. Medzi obvinenými je aj Marian K. Skutky, ktorých sa korupčná trestná činnosť mala týkať zahŕňajú aj ovplyvňovanie sudkyne Zuzany M. v kauze zmeniek TV Markíza. Tá prisúdila jednu zo zmeniek Marianovi K. bez toho, aby skúmala ich pravosť. Za ich falšovanie je Marian K. neprávoplatne odsúdený na 19-ročný trest odňatia slobody. Ovplyvňovať rozhodovanie súdu mal podľa uznesenia o vznesení obvinenia Marian K. cez Moniku J. Zuzana M. zaslala vyjadrenie súdu o tom, že chce s políciou spolupracovať. Svoju vinu však naďalej popiera.



Vzhľadom na to, že bolo viacero obvinených sudcami musel o ich možnosti väzobného stíhania rozhodnúť Ústavný súd. Ten tak urobil iba pri piatich z 13 sudcov. Ostatní sudcovia zostávajú naďalej obvinení, budú však stíhaní na slobode.