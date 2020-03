Najvyšší súd nezobral sudkyňu Zuzanu M., obvinenú z korupcie, do väzby

Bratislava 19. marca (TASR) - Senát Najvyššieho súdu SR nezobral do väzby sudkyňu Okresného súdu (OS) Bratislava V Zuzanu M., ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry chce spolupracovať s políciou, avšak naďalej popiera spáchanie skutku. Väzobne nebudú stíhať ani podnikateľa Ladislava M., obvineného z podplácania.



Hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová uviedla, že bola sťažnosť prokurátorky vo vzťahu k Zuzane M. a Ladislavovi M. zamietnutá ako nedôvodná. "Senát sa stotožnil so závermi sudcu pre prípravné konanie a zhodne dospel k záveru, že dôvody väzby v tomto štádiu konania vo vzťahu ani k jednému z týchto obvinených nie sú dané," vysvetlila Važanová.



"Podľa názoru súdu neexistujú dôvody väzby ani u Zuzany M., ani u Ladislava M.," uviedla pre médiá prokurátorka.



"Zuzana M. zaslala vyjadrenie súdu, ja som toho názoru, že sa v rámci vyjadrenia nepriznala k spáchaniu trestného činu, ale je ochotná spolupracovať, nevieme v akom rozsahu," povedala na margo obvinenej Zuzany M. Z vyjadrenia Zuzany M. podľa prokurátorky vyplýva, že tvrdí, že bola pod vplyvom nátlaku, s čím sa prokurátorka nestotožňuje. Obvinená naďalej popiera, že za rozsudok v kauze zmenky zobrala úplatok.



Podľa uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré má TASR k dispozícii, prijala Zuzana M. sprostredkovane cez Moniku J. bližšie nezistenú hotovosť od Mariana K. Malo ísť o odmenu za jej rozhodnutie v kauze jednej zo sporných zmeniek TV Markíza. Zuzana M. podľa obvinenia nevykonala riadne dokazovanie a neskúmala pravosť zmenky. Za falšovanie tejto a ďalších troch zmeniek bol Marian K. neprávoplatne odsúdený na 19-ročný trest odňatia slobody.



Ladislav M. je obvinený z podplácania. Polícia tvrdí, že mal odovzdať bývalému sudcovi Vladimírovi Sklenkovi, ktorý je v kauze ako svedok, obálku so sumou 5000 eur. Osobne prítomný na súde vo štvrtok nebol zo zdravotných dôvodov.



V rámci akcie Búrka bolo zadržaných a obvinených okrem iných osôb aj 13 sudcov z rôznych korupčných trestných činov. "Búrka sa neskončila," uviedla na margo akcie prokurátorka, ktorá očakáva, že je ešte dlhá cesta pred podaním obžaloby.



Pôvodne mal NS SR rozhodovať aj o väzbe pre Miriam R., avšak Úrad špeciálnej prokuratúry vzal svoju žiadosť na jej väzobné stíhanie späť. "Pominuli dôvody väzby," vysvetlila prokurátorka s tým, že sa Miriam R. priznala k spáchaniu skutku a uviedla, že bude s políciou taktiež spolupracovať aj v iných trestných veciach. Miriam R. je stíhaná v kauze Technopol Servis, v ktorej je obvinený po rokoch už aj Marian K.