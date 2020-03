NAKA opäť zasahuje v areáli jadrovej elektrárne Mochovce

Bratislava 3. marca (TASR) - Špecializovaný tím "Elektro" spolu s približne 100 policajtmi a ďalšími osobami práve zasahuje v areáli jadrovej elektrárne Mochovce v rámci policajnej akcie s krycím názvom "Atóm". Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Akcia je realizovaná v rámci trestného konania vedeného za obzvlášť závažný zločin podvodu, ktorý priamo súvisí s dostavbou 3. a 4. bloku elektrárne," spresnila polícia. Ďalšie informácie plánuje poskytnúť hneď, ako jej to situácia umožní.



Hovorca Slovenských elektrární (SE) Miroslav Šarišský zásah polície v Mochovciach potvrdil, no dôvody a priebeh akcie nespresnil. "Rovnako ako vo všetkých doterajších prípadoch Slovenské elektrárne poskytujú súčinnosť policajným orgánom v plnom rozsahu," uviedol Šarišský.



NAKA zasahovala v jadrovej elektrárni Mochovce aj v novembri 2019. V rámci policajnej akcie s krycím názvom Manažér zadržali dve osoby - manažéra akciovej spoločnosti a konateľa jedného z dodávateľov prác a služieb v rámci dostavby 3. a 4. bloku elektrárne.







"Akcia súvisí s poskytovaním služieb, pri ktorých malo dôjsť približne k 1000-percentnému zvýšeniu objemu fakturovaných prác v porovnaní so skutočnosťou," priblížila v novembri 2019 polícia s tým, že všetky nedôvodne zvýšené faktúry boli dodávateľovi aj uhradené. Tím s názvom Elektro v rámci akcie prehľadal obchodnú spoločnosť v okrese Levice a areál jadrovej elektrárne.