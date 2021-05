Národné centrum zdravotníckych informácií povedie Pavol Capek

Bratislava 4. mája (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) povedie od stredy (5. 5.) Pavol Capek. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Vo funkcii tak vystrieda Róberta Suju, dočasne povereného riadením NCZI.



Ako Eliášová priblížila, Capek pracuje v národnom centre od júla minulého roka. Doteraz bol riaditeľom úseku informatizácie a elektronizácie zdravotníctva. Pred nástupom do NCZI pôsobil na manažérskych pozíciách v IBM, EMC či v Univerzitnej nemocnici Bratislava.



Jeho úlohou bude reorganizácia krízového riadenia centra realizácie protipandemických opatrení a očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na starosti bude mať aj projekt elektronického zdravotníctva eHaelth a jeho transformáciu na systém novej generácie.



"V najbližšom období považuje za kľúčové vytvorenie zdravotného komunitného cloudu, ktorý by mal byť základom prevádzky eHealth ako aj ďalších aplikácií NCZI a ostatných rezortných organizácií," priblížil rezort zdravotníctva.



Nový riaditeľ NCZI deklaroval podľa rezortu zdravotníctva zámer posilniť personálne a odborné kapacity aj prostredníctvom atraktívneho odmeňovacieho modelu.



Centrum sa má podľa ministerstva stať IT kompetenčným centrom pre rezortné organizácie v oblasti architektúry, dátových štandardov, integrácie a ďalších služieb.