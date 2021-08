NCZI podalo v súvislosti s únikom dát trestné oznámenie

Bratislava 17. augusta (TASR) – Národné centrum zdravotníckych informácií podalo v súvislosti s únikom dát trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V utorok to na tlačovej konferencii uviedol generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek. Myslí si, že útoky mali súvis s výberovým konaním na post šéfa tejto inštitúcie.



Slovenská bezpečnostná IT spoločnosť Nethemba tvrdí, že NCZI nebolo opäť schopné ochrániť osobné dáta miliónov ľudí. Poukázala na to, ako je možné získať európske vakcinačné preukazy všetkých zaočkovaných občanov. NCZI odmietlo, že by nedokázalo dáta ochrániť.



Šéf NCZI hovorí, že IT firma vo svojich výrokoch zavádza. "Vyháňajú čísla a strach do výšky, len aby sa spopularizovala firma Nethemba, ktorá cieleným útokom prostredníctvom možno sprostredkovaných informácií zvnútra štátu dokázala urobiť takúto akciu. Je možné, že scenár, ktorí použili, im bol podhodený a práve v súvislosti s výberom generálneho riaditeľa použitý," dodal.



Na otázku TASR, či NCZI vie garantovať ochranu dát občanov, Capek uviedol, že robia všetko preto, aby sa tak dialo. Tiež povedal, že mal záujem prihlásiť sa do výberového konania na post šéfa NCZI, ktoré vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Capek tiež tvrdil, že ho spoločnosť Nethemba neupozornila na chybu. Podľa jeho slov spoločnosť NCZI upozornila, že zneužil funkciu tým, že od niekoho odcudzil prihlasovacie údaje.