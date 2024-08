NEHODA PRI RAŽŇANOCH: Hlásia viacerých zranených

Sabinov 1. augusta (TASR) - Nehoda osobného auta pri obci Ražňany v okrese Sabinov si vyžiadala viacerých zranených. Pre TASR to potvrdil zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.



Auto malo pri obci Ražňany naraziť do stromu. "Na mieste má byť viac zranených osôb, preto sme na miesto vyslali jednu posádku rýchlej lekárskej pomoci, dve posádky rýchlej zdravotnej pomociá a jednu posádku leteckých záchranárov," uviedol Bolješik.



Záchranári podľa jeho slov transportovali dvoch dospelých a dve deti s rôznymi zraneniami na traumatologické oddelenie do nemocnice v Prešove.