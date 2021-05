Najvyšší kontrolný úrad: Ministerstvo vnútra nehospodárilo dobre

Bratislava 21. mája (TASR) – Ministerstvo vnútra SR nehospodárilo dobre, kľúčové stratégie pre reformu verejnej správy si rezort nechal vypracovať v externom prostredí. Konštatuje to Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preveroval obdobie rokov 2017 – 2019. Viaceré dodatky k zmluvám predražili rezortné informačné systémy až o tretinu. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.



Kontrola sa týkala uplatňovania pravidiel hospodárneho a účelného používania verejných prostriedkov aj nakladania so štátnym majetkom.



Vyplynulo z nej, že ministerstvo sa pri správe majetku nesprávalo ako dobrý hospodár, pretože sa napríklad nesnažilo dlhodobo chátrajúce budovy rýchlo a čo najvýhodnejšie predať alebo prenajať. Ilustruje to napríklad alarmujúci stav administratívnej budovy v Banskej Bystrici či neriešenie zmeny vlastníctva budovy v Starej Ľubovni.



Nedostatky objavili kontrolóri aj pri nákupe hasičských vozidiel za viac ako 95 miliónov eur, zmluvu označili za neštandardnú. NKÚ poukazuje na to, že v roku 2018 bolo obstaraných prvých 366 vozidiel, o rok neskôr rezort zazmluvnil ďalších 470 áut, ktoré majú slúžiť dobrovoľným hasičským zborom. Množstvo obstarných vozidiel nebolo podľa úradu preukázaných analýzou, reálnou potrebou a záujmom z terénu.



Kontrola potvrdila tiež riziká nehospodárneho nakladania s verejnými financiami pri zmluvách súvisiacich so zriadením a prevádzkou rezortných informačných systémov. Ministerstvo ku každej z vecne preverovaných zmlúv uzatvorilo viacero dodatkov, ktorými sa rozšíril predmet zmluvy, predlžovali sa termíny dodania, čím sa v konečnom dôsledku sa zvyšovali vysúťažené ceny. Zmluvné ceny vo výške 2,3 milióna eur sa tým zvýšili 3,4 milióna eur.



NKÚ tiež upozorňuje, že akékoľvek ministerstvo ako ústredný orgán štátu musí prostredníctvom svojich odborných zamestnancov zodpovedať za prípravu i realizáciu strategických politík. V prípade Ministerstva vnútra SR ide o oblasť verejnej správy, kde však väčšinu kľúčových stratégií pripravovali v ostatných rokoch privátne spoločnosti. Na aktivity, ktoré by malo prioritne riešiť ministerstvo vo vlastnej réžii, išlo v daných rokoch z národných zdrojov a zdrojov EÚ takmer 13 miliónov eur.



„Zamestnanci ministerstiev musia byť schopní vypracovať základné strategické dokumenty krajiny, nehovoriac o tak dôležitej oblasti, ako je dobre a efektívne fungujúcu štátna či verejná správa. Osem rokov tečú peniaze súkromným spoločnostiam a výsledok stále nepoznáme," skonštatoval podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Pripomenul, že na nedostatky upozornila Slovensko i Európska komisia. Za porušenie pravidiel pri verejnom obstarávaní musel rezort vnútra vykonať finančnú korekciu vo výške troch miliónov eur.



Upozornenie zo strany kontrolórov sa týka tiež rizík spojených so zle nastaveným systémom riadenia viac ako 300 špeciálnych škôl. Pozitívne však vníma kroky rezortu smerujúce k tomu, aby všetky vzdelávacie inštitúcie boli pod gesciou ministerstva školstva.