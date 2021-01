NRSR: Brannobezpečnostný výbor odporučil na post šéfa polície Kovaříka

Bratislava 25. januára (TASR) – Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť odporučil do funkcie prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka. Členovia výboru to odhlasovali po pondelkovom vypočúvaní kandidátov. Okrem Kovaříka sa o funkciu uchádzal Štefan Hamran. Šéfa polície má vymenovať minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Kovaříka v hlasovaní podporilo desať poslancov, za Hamrana hlasovali šiesti. V oboch prípadoch jeden poslanec nehlasoval a ostatní sa zdržali. Predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) skonštatoval, že hlasovanie bolo tesné, čo je dôkazom, že v koalícii nebola na mene dohoda.



Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odstúpení Milana Lučanského. Od septembra minulého roka PZ dočasne vedie Peter Kovařík. Hamran pôsobí ako veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ.



Funkčné obdobie prezidenta PZ je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie policajného prezidenta najviac na dve funkčné obdobia.