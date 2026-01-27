Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do poslaneckého klubu KDH vstupuje Rastislav Krátky

Na snímke Rastislav Krátky skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) IX. volebného obdobia v Bratislave 25. októbra 2023. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. januára (TASR) - Do poslaneckého klubu KDH vstupuje Rastislav Krátky. Na utorkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to oznámil predseda hnutia Milan Majerský. Krátky doteraz pôsobil ako nezaradený poslanec. Z klubu Slovensko - Za ľudí ho vylúčili po tom, čo na jeseň hlasoval za vládnu novelu Ústavy SR, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do KDH Krátky zatiaľ nevstupuje. V klube bude pomáhať s tvorbou ekonomického a sociálneho programu. Poslanecký klub KDH bude mať po novom 12 členov.

„Som presvedčený, že aj vďaka spolupráci s poslancom Krátkym predstaví KDH najlepší ekonomický a sociálny program pre Slovensko,“ povedal Majerský. Krátky prichádza z prostredia manažmentu a podnikania. Svoj vstup do klubu KDH vníma ako prirodzený krok na svojej politickej ceste. „Vždy som sa hlásil ku kresťanskej politike a tej som ostal verný. Preto svoju ďalšiu politickú prácu prirodzene spájam s KDH. Práve v KDH vidím budúcnosť zdravej politiky, ktorá má reálne odpovede na dnešné ťažké časy,“ skonštatoval.

Aktuálne ešte nevstupuje do hnutia. „To má ešte čas, uvidíme, aká bude spolupráca,“ dodal k tomu, či vstúpi ku kresťanským demokratom. Krátky chce podľa svojich slov pomôcť vytvoriť ten „najlepší ekonomický a sociálny program“.
.

