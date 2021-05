Juraj Šeliga končí vo funkcii podpredsedu parlamentu

Bratislava 5. mája (TASR) - Juraj Šeliga (Za ľudí) končí vo funkcii podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii. Urobil tak po medializovaných informáciách o tom, že bol v čase zákazu vychádzania v podniku. Naďalej pritom platia pandemické opatrenia, podniky majú mať otvorené len terasy, a to iba do 21:00. Šeliga sa ospravedlnil za zlý príklad, ktorý svojím konaním mohol dať verejnosti.