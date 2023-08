Mimoriadna schôdza v súvislosti so zásahom NAKA má byť v pondelok

Bratislava 17. augusta (TASR) - Mimoriadna schôdza v súvislosti so zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a akciou Rozuzlenie má byť v pondelok (21. 8.) o 11.00 h. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD.



"Toto je vážny problém. Toto sa tu ešte nikdy nestalo. Je ohrozená justícia ako taká. Čo si o tom ľudia môžu myslieť šesť týždňov pred voľbami," poznamenal Kollár a poukázal na situáciu v bezpečnostných zložkách. Hovorí o zneužívaní práva určitou skupinou v bezpečnostných zložkách, ktorá odstaví každého, kto sa jej postaví do cesty. Nemôže podľa neho úzka skupina "mávať" s prezidentkou i premiérom a odstaviť ministra vnútra.



V reakcii na obvinenie dvoch osôb z účelového vypracovania správy Slovenskej informačnej služby (SIS) uviedol, že bola podľa neho vypracovaná zákone. Poukázal na to, že aj tajná služba má povinnosť postúpiť informácie o prípadnom nezákonnom konaní, a tak aj urobila.



Kollár avizoval, že jeho poslanci schôdzu podporia a chcú diskutovať o aktuálnej situácii. Očakáva tiež, že ako druhý najvyšší ústavný činiteľ bude prizvaný aj na zasadnutie bezpečnostnej rady, ktorú v tejto súvislosti zvolal premiér Ľudovít Ódor na piatok (18. 8.).



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský zároveň potvrdil, že jeho brat a bývalý šéf SIS Vladimír P., ktorý je v kauze obvinený, sa nachádza služobne v zahraničí a v čo najkratšom čase sa vráti. Deklaroval, že chce byť plne súčinný a nie je si vedomý žiadneho protiprávneho konania z jeho strany.



NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Medzi nimi podnikateľa Petra K., bývalého príslušníka SIS Vladimíra P., príslušníka SIS Michala A., bývalého príslušníka NAKA Jána K. a bývalého príslušníka SIS Martina C. Obvinenie sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.