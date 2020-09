Obce budú môcť zakázať hazard aj bez potreby petície občanov

Bratislava 29. septembra (TASR) – Obce budú môcť na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva má byť účinná od 1. novembra. Po novom tiež bude zakázané umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, zariadenia sociálnych služieb či zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí.



Doteraz muselo petíciu podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce, respektíve 15 percent občanov v prípade Bratislavy a Košíc. Podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho hazardné hry bola podľa predkladateľov návrhu nadbytočná. Argumentovali tiež, že právne poriadky členských štátov EÚ nepodmieňujú zákaz hazardu predložením petície obyvateľov obce.



Novou legislatívou sa zároveň zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to stanoví obec všeobecným záväzným zariadením. Doteraz to bolo 200 metrov pochôdzkovou vzdialenosťou. Namiesto doterajšieho zákazu umiestňovania herní v zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a v blízkosti týchto zariadení sa majú tieto zákazy vzťahovať na všetky zariadenia sociálnych služieb bez výnimky.



Zakázať sa má tiež hranie kurzových stávok pre hráčov registrovaných v registri vylúčených osôb. Zákaz sa bude vzťahovať na hráčov hrajúcich v prevádzkach s kurzovými stávkami, ako aj na hráčov hrajúcich na samoobslužných stávkových termináloch.



Vzhľadom na to, že často dochádza k účelovému zabráneniu odobratia dokladov či iných zariadení a systémov, najmä tzv. kvízomatov technickými prekážkami, rozšíri sa po novom spôsob odobratia týchto zariadení aj umožnením prekonania prekážky. Posilniť sa tým má kompetencia zamestnancov Úradu pre reguláciu hazardných hier pri výkone dozoru a zvýši sa efektivita výkonu ich činnosti.



Zároveň má legislatíva umožniť pri výkone dozoru uzavrieť kasíno, herňu, prevádzku alebo iný priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom a ak sa technické zariadenia, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, nedajú zaistiť.



Po novom bude možné odvolať generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier, ako aj člena rady úradu aj bez uvedenia dôvodu. Nová legislatíva má byť účinná od 1. novembra 2020.