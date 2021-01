Parlament schválil novú Obrannú stratégiu SR

Bratislava 27. januára (TASR) – Poslanci Národnej rady SR v stredu schválili novú Obrannú stratégiu SR.



Dokument hovorí, že základným cieľom obrannej politiky SR je zachovanie jej zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc. Za najúčinnejší spôsob obrany považuje SR kolektívnu obranu v rámci Severoatlantickej aliancie. Zo 120 prítomných poslancov dokument podporilo 108 z nich, proti boli 11, zdržal sa jeden. Posledná parlamentom schválená stratégia bola z roku 2005.



„Členstvo v NATO a Európskej únii umožňuje Slovenskej republike spoločne s ostatnými spojencami a partnermi budovať spôsobilosti, ktoré by samostatne nebola schopná zabezpečiť," konštatuje sa v stratégii. Účasť na obrannom úsilí NATO a EÚ podľa dokumentu tiež zväčšuje možnosti presadzovať bezpečnostné záujmy SR vo svete a ovplyvňovať širšie bezpečnostné prostredie.



Oblasť riadenia obrany štátu sa má skvalitniť prostredníctvom včasnej a koordinovanej identifikácie a analýzy hrozieb a ich rizík, prípravy orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy na riadenie a plnenie úloh obrany štátu a prípravy obranných kapacít a plánovania ich použitia vo väzbe na plánovacie procesy NATO a EÚ. K lepšiemu riadeniu obrany má prispieť aj včasné, centralizované a kontinuálne rozhodovanie prepojené s rozhodovaním medzinárodných organizácií. Ďalším bodom je preverovanie a kontrola pripravenosti na obranu štátu a hodnotenie obrany. Rovnako sa má zabezpečiť dlhodobá kontinuita obrannej politiky.



Cieľom v oblasti výstavby a rozvoja ozbrojených síl je zvýšiť ich kapacity a spôsobilosti v súlade s plánmi. Zabezpečovať majú nielen obranu SR, ale aj plnenie záväzkov v rámci medzinárodných zmlúv.



Pri príprave a rozvoji podpory obrany štátu je dôležité zvýšenie jej rozsahu a použiteľnosti, najmä skvalitnením plánovania obrany štátu, mechanizmov hospodárskej mobilizácie na úseku obrany štátu a obranného výskumu a vývoja.



Cieľom SR bude tiež zvýšenie podielu obranného priemyslu pri zabezpečovaní obrany štátu. Podporiť sa má aj medzinárodná spolupráca, a to vytvorením systémových predpokladov na širšie využitie jeho kapacít na výrobu, dodávky tovarov a poskytovanie služieb a v oblasti výskumu a vývoja.



Zvýšiť sa má aj pripravenosť obyvateľstva na obranu štátu. Dosiahnuť tento cieľ sa má poskytovaním objektívnych informácií o zabezpečovaní obrany štátu, získavaním vedomostí a zručností potrebných v období krízovej situácie a rozvíjaním branného povedomia a praktickej pripravenosti občanov na obranu štátu.



„Táto príprava prispeje aj k uspokojovaniu záujmu občanov o vojenskú problematiku, k posilneniu súdržnosti spoločnosti a boja proti extrémizmu," uvádza sa v stratégii.



Cieľom v oblasti zdrojov na obranu štátu je podľa stratégie zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov, moderných vecných zdrojov a dlhodobo predvídateľných finančných zdrojov v rozsahu potrieb obrany štátu a ich efektívne a transparentné využitie.



Obranná stratégia SR je zásadným strategickým dokumentom, ktorý určuje základné prístupy štátu k zabezpečovaniu svojej obrany. Realizácia Obrannej stratégie SR sa vyhodnocuje transparentne každoročným verejným komplexným hodnotením obrany štátu. Ministerstvo obrany predloží toto vyhodnotenie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Ten môže informovať plénum NR SR o podstatných zisteniach.



Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty vtedy neboli predložené, preto ich Slovensko neodobrilo.